「一歩先をいかない女は仕事もダメ」男尊女卑がひど過ぎる相手に妻は勝てるのか!?
一体いつの時代を生きてるの…!?
令和のいまでも、根強く残る“男尊女卑”の考え方。
今回ご紹介するのは、そんな男尊女卑をテーマにした2つのお話です。
義実家の古い価値観に振り回される妻--。
そして、部下にドン引きされても自分の考えを曲げず、子どもにまで悪影響を与える夫。
思わず「ありえない！」「許せない！」と叫びたくなるような、モヤモヤ必至のエピソードを詰め込んだ2作品をご紹介します。
「仕事やめて俺に寄生しなよ」時代錯誤な発言を撒き散らす夫…
会社での夫の言動がやばすぎる！
妊娠したときもこんなことを言ってた夫。
息子にも…。
息子にも悪影響が及ぶと、危機感を持ち始めた妻。
この後、夫の「男尊女卑」はさらにエスカレートして…!?
「哲の場合」を読む＞＞
義実家での結婚挨拶でいきなり「男子を産め」!?
義父母はいい人のように見えたけど…。
それが義実家での苦難の始まりでした。
さらに翌朝…。
義母のありえない「男尊女卑」。
夫はこの状況、一体どう思ってるの!?
「男尊女卑を強いる義母」を読む＞＞
他にも過去の人気作がたくさん！ぜひまとめ読みしてみてくださいね。
「哲の場合」を読む＞＞
「男尊女卑を強いる義母」を読む＞＞
(ウーマンエキサイト編集部)
