一体いつの時代を生きてるの…!?

令和のいまでも、根強く残る“男尊女卑”の考え方。
今回ご紹介するのは、そんな男尊女卑をテーマにした2つのお話です。

義実家の古い価値観に振り回される妻--。
そして、部下にドン引きされても自分の考えを曲げず、子どもにまで悪影響を与える夫。

思わず「ありえない！」「許せない！」と叫びたくなるような、モヤモヤ必至のエピソードを詰め込んだ2作品をご紹介します。

「仕事やめて俺に寄生しなよ」時代錯誤な発言を撒き散らす夫…

会社での夫の言動がやばすぎる！


妊娠したときもこんなことを言ってた夫。

息子にも…。


息子にも悪影響が及ぶと、危機感を持ち始めた妻。

この後、夫の「男尊女卑」はさらにエスカレートして…!?

義実家での結婚挨拶でいきなり「男子を産め」!?

義父母はいい人のように見えたけど…。

それが義実家での苦難の始まりでした。

さらに翌朝…。

義母のありえない「男尊女卑」。

夫はこの状況、一体どう思ってるの!?

(ウーマンエキサイト編集部)