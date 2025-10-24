先ほど発表の１０月の米ＰＭＩが予想を上回る内容だったことから、為替市場はドル高の反応を見せている。きょうは９月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が発表になっていたが、予想を下回りＦＲＢの追加利下げを正当化する内容だったことから、為替市場はドル売りの反応を見せた。



ドル円も１５２円台前半に急速に低下していたが、その下げをほぼ取り戻しており、米ＰＭＩを受けて１５３円台に瞬間上昇する場面も見られている。



ドル円は上昇の流れを復活しているが、来週の重要イベント目白押しの週を控えていることもあり、１５３円台に入ると戻り売り圧力も強まるようだ。



USD/JPY 152.85 EUR/USD 1.1628 GBP/USD 1.3338



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

