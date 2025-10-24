中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）

【新華社北京10月24日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は24日の記者会見で、習近平（しゅう・きんぺい）国家主席が30日〜11月1日の日程で韓国を国賓として訪問し、慶州で開かれる第32回アジア太平洋経済協力会議（APEC）非公式首脳会議に出席することについて、関連活動や中国側の期待を次のように説明した。

APECはアジア太平洋地域で最も重要な経済協力の枠組みである。習主席の今年のAPEC非公式首脳会議への出席は、中国がアジア太平洋地域の経済協力を非常に重視していることを示している。習主席は会議で重要演説を行い、関係国の指導者と2国間会談を行う。中国は各方面と共に努力し、アジア太平洋地域の協力推進と経済成長の促進に貢献し、手を携えてアジア太平洋運命共同体を構築していきたい。

中国と韓国は近隣国であり、協力パートナーでもある。中国は中韓関係を重視し、安定的かつ一貫した対韓政策を維持してきた。今回の訪問は習主席にとって11年ぶりの韓国への国賓としての訪問であり、李在明（イ・ジェミョン）大統領就任後初の中韓首脳会談となる。中国は韓国と共に、国交樹立の初心を守り、善隣友好と互恵ウィンウィンを堅持し、中韓戦略的協力パートナーシップの一層の発展を推進していきたい。