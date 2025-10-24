LDHが24日、25日から開幕するプロダンスリーグ「D.LEAGUE」に出場するLDH SCREAMのファンに向けて、ファンレター・プレゼントの受け取り辞退を改めて周知した。

公式サイトでは「ファンレター・プレゼントについてのお知らせとお願い」と題し「LDH JAPANでは、ファンレター・プレゼントの受取りを、2024年10月末をもって辞退させていただております。つきましては、明日より開幕するD.LEAGUEをはじめ、ライブ・イベント会場、劇場等におきまして、プレゼントボックスの設置はございません」と発表。

「また、イベントやプライベート時にファンレター・プレゼント等を直接手渡しする行為もお断りしておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします」と呼びかけた。

LDH SCREAMはプロダンスリーグ「D.LEAGUE」参画のため誕生したチーム。チームオーナーを「EXILE」HIRO、ディレクターを「EXILE」NAOTOが務める。オーディションでメンバーを募集し、今年7月にメンバー13人を決定した。しかし、先月28日に選出メンバーだった鳥居大和・山田悠世・森崇晃が契約取りやめとなった。今月22日には航生が体調不良のため活動の一時休止を発表している。