¡ÖÍ½ÁÛ³°¡×¡Ö¼Â¤Ï¤è¤¤¿Æ¡×¤ÈÏÃÂêÊ¨Æ¡ª¥Æ¥¹¥È100ÅÀ¤ÎÂ©»Ò¤ò¼¸¤Ã¤¿Éã¤Î¿¿°Õ¤È¤Ï?¡Úºî¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡Ö²¿¤À¤³¤ÎÄÌ¿®Êí¤Ï¡ª¡×¤È¡¢Â©»Ò¤ò¼¸¤ê¤Ä¤±¤ëÉã¿Æ¡£¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ÎÍýÍ³¤Ï°ìÂÎ²¿¤À¤í¤¦¤«¡£5¥³¥ÞÌ¡²è²È¡¢°ËÅì¤µ¤ó(@ito_44_3)¤ÎÁÏºî¥®¥ã¥°Ì¡²è¡ÖÌ¾²È¤ÎÀ×¼è¤ê¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢£À®ÀÓ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ªÉã¤¬µá¤á¤ë¡ÖÀ×¼è¤ê¡×¤Î¾ò·ï
ËÜºî¤Ï¡¢Â©»Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤ÎÄÌ¿®Êí¤Ï!¡×¤È¼¸¤ë¥·¡¼¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£Â©»Ò¤Ï¡¢¼¸¤é¤ì¤ëÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤é¤º¡Ö¤Ç¤â¡¢¥Æ¥¹¥È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É100ÅÀ¤Ç¡Ä¡×¤ÈÀ®ÀÓ¤Î¤è¤¤ÅÀ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·Éã¿Æ¤Ï¡¢¡ÖÌ¾²È¤ÎÀ×¼è¤ê¡×¤¿¤ë¤â¤Î¡¢É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¥Æ¥¹¥È¤ÎÅÀ¿ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£
ËÜºî¤Ï¡¢2025Ç¯3·î28Æü¤ËX¤ØÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢7.4Ëü¤¤¤¤¤Í¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£°ËÅì¤µ¤ó¤ËÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹!¡×¤È¡¢Î¨Ä¾¤Ê¤¦¤ì¤·¤µ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Ëü¥Ð¥º¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö·øÊª¿ÆÉã¤«¤È»×¤¤¤¤ä¼Â¤ÏÁ±¿Í¤Ç¤·¤«¤â½ÀÆð¤Ê¹Í¤¨Êý¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¥¦¥±¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¼Â¤Ï¤è¤¤Éã¿Æ¤È¤¤¤¦¥ª¥Á¤È¡¢Éã¿Æ¤òÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ëÂ©»Ò¤Î»ëÅÀ¤¬ÆÉ¼Ô¤Ë¥¦¥±¤¿¤è¤¦¤À¡£
°ËÅì¤µ¤ó¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇX¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·¤ò²Ã¤¨Kindle¤ÇÌµÎÁ¸ø³«Ãæ¤Ç¤¢¤ë¡£°ËÅì¤µ¤ó¤Ï¡ÖËèÆüÉÁ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë²¿¤¬¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¡£¡ÖËèÆüÅê¹Æ¤ò¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·×²èÅª¤Ëºî¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£X¤ÎÈ¿±þ¤¬¥â¥Á¥Ù¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¤Í¡¦¥ê¥Ý¥¹¥È¡¦¥ê¥×¥é¥¤¤Ê¤É¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ÈÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹!¡×¤È¡¢ÁÏºî¤Ø¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢Ì¡²è¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§°ËÅì(@ito_44_3)
