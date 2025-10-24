Image: Adriano Contreras - Gizmodo US

より速く、より快適になったけど、ハードとしてはまだ難ありかも。

米GizmodoのKyle Barr記者が、新型「Apple Vision Pro」についてレビューしています。10月22日に発売開始されたApple Vision Proの新モデル。M5チップを搭載したことで、一体どのような仕上がりになっているのでしょうか？

今この瞬間、私はM5チップ搭載のApple Vision Proを装着し、膝の上にMacBook Proを置いてこの記事を執筆しています。

MacBookのスクリーンは、非常にワイドな状態でVision Pro上に投影された状態です。その大きさは、Gizmodoオフィスのリビングルームを飲み込んでしまいそうなほど。デバイスを装着して最初の30分は、その巨大なスクリーンに圧倒され、今までにない新鮮な体験に感動を覚えました。

しかし、ずっとVision Proをつけていると、次第にヘッドセットの重みが気になるようになってきました。新型Vision Proのアップデートされた「デュアルニットバンド」は、その重さを額に分散させてくれる印象がありますが、それでも長時間の使用では煩わしさが否めません。

とはいえ、新型のVision Proは、過去のそれよりも確実に進化をしています。バッテリー性能の向上や、周辺機器のサポート拡充、数多くのソフトウェアアップデート、いろいろな側面が洗練されていっているんです。

一方で価格や重さなど、まだまだ実験途中な部分があるのもまた事実。Appleが目指すスマートなヘッドセット、このデバイスがiPhoneのような革命を起こす日は来るのでしょうか。

今やスマホを使ったことがない人や、PCを触ったことがない人は、ほとんどいないといえるでしょう。しかし、VR（仮想現実）やAR（拡張現実）、XR（複合現実）のヘッドセットに触れたことがない人は、まだまだ多いのが現状です。

昨年発売されたVision Proに触れたことがあるという人は、さらに限られることでしょう。重たいヘッドセットを頭に縛り付けて、仮想世界にダイブするというのは、なかなか世間に受け入れられづらいのかもしれません。

個人的には、こういったヘッドセットは、ニッチな周辺機器というポジションを維持し続けるように思えます。M5チップを搭載した新型Vision Proは、非常に強力なデバイスであるものの、形式的なアップデートに留まっているようにも感じられました。

AppleはVRを見捨ててはいない

正直、約60万円もするヘッドセットが絶対に必要な人はさほどいないでしょう。それでも、ユニークなVR体験をしたいという人にとっては、M5チップ搭載Apple Vision Proは最有力候補の選択肢です。

M5チップ搭載Apple Vision Pro いいところ ・向上した性能 ・バッテリーの改善 ・PSVR 2コントローラーへの対応 ・より快適になったデュアルニットバンド ・実用的なvisionOS 26 イマイチなところ ・やはり気になってしまう重量 ・あまり意義の感じられないEyeSight（アイサイト）機能 ・外部バッテリー方式 ・数が少ないアプリケーション

Vision Proに注力し続けるAppleには、敬意を表さざるを得ません。

例えばGoogle（グーグル）のような企業であれば、とっくに損切りしていたことでしょう。もっともAndroid XRやSamsung（サムスン）から登場するGalaxy XRの存在を踏まえれば、VRにもまだ希望の芽はあるといえるかもしれません。

そんな中、Metaはヘッドセット業界において、依然としてコストパフォーマンス面でトップを走っています。とはいえ、このMetaについても、顔面に装着するコンピューターよりARスマートグラスの方が有望であると判断したようです。

しかし、AppleはまだVision Proを見捨ててはいません。同社は引き続き「空間」や「没入」といった要素を重視したヘッドセットをアップデートし続けています。

ここで問題になるのは、visionOS専用に開発されたアプリの増加が減速していることでしょう。今回の新たなVision Proの登場で、開発者の関心が再び高まることを期待したいものです。

バンドは快適になったけど…

Image: Adriano Contreras - Gizmodo US

印象的なアップデートの1つは、新たな「デュアルニットバンド」の存在です。今回のモデルには、頭頂部を支えるための追加ストラップが付属しています。

締め付けについては、前モデル同様に1つのダイヤルで調整できるシンプルな構造です。

新しいバンドでは、ヘッドセットの重心が頭頂部から額の方向へ分散されるようになりました。これにより、旧型のバンドに比べて、眉や頬への圧力が軽減されている印象です。

一方でこのバンドを付けると、見た目がなんだか情けない印象に。ルックス面でのスマートさには、いささか欠けていますね。

受け身コンテンツには最適

Image: Adriano Contreras - Gizmodo US

M5チップ搭載版のVision Proは、やはり「受け身のコンテンツ」を楽しむ際にはうってつけのデバイスです。Apple TVアプリで見られる空間ムービーや、ドキュメンタリー、あるいはDisney+アプリで視聴できる3D映画など、受動的に楽しめるコンテンツとは相性がいいといえるでしょう。

ゲーマー魂を抑えきれなくなった私は、ゲームコンテンツも試してみることに。M5チップを搭載したVision Proでは、左右の4Kマイクロ有機ディスプレイが最大120Hzのリフレッシュレートに対応しています。前モデルでは、最大100Hzまでしか対応していなかったため、この点もアップデートされた要素です。

したがってXbox Game Passの「Portal」アプリや、GeForce Nowを使ってゲームをストリーミングする場合、これまで以上に滑らかな映像でプレイできるようになりました。

また、ストリーミングを介さず、Vision Proで直接プレイできるゲームタイトルも増えつつあります。現在Appleは、『Sniper Elite 4』などVision Proで直接プレイ可能なゲームをプロモーションしています。

また、『Control』もiPadやMacなどのApple製品向けに登場予定で、Vision Proでも動作する予定です。

なんともいえないEyeSight機能

とはいえ、やはり新型Vision Proはいまだどこか奇妙なデバイスです。どうにもちぐはぐで、不調和な機能が多く気になってしまいます。EyeSight機能もそうした要素の1つでしょう。

EyeSight機能は、Vision Proを使用中のユーザーがどんな状態にあるかを外部スクリーンに表示することで、周囲の人がユーザーの状況を認識できるという機能。逆パススルーとも言えるこの機能ですが、ユーザーにかなり近づかないと、外部の人はその様子を確認できません。

バッテリー面の課題

Image: Adriano Contreras - Gizmodo US

そしてバッテリーパックは、いまだに長いケーブルでヘッドセット本体に接続する仕様。ポケットからバッテリーを出し入れしているうちに、ケーブルが絡まってしまうなんてこともしばしば。

バッテリー自体のサイズも大きく、取り回しがしにくい点も気になります。重さも以前より150g増していることもあり、やはりVision Proは座って使うのに向いているデバイスといえそう。

また、バッテリーを取り外すと、即座にVision Pro本体の電源が落ちてしまう点も、以前のモデルからそのまま。猶予時間のようなものも一切ありません。こちらも本デバイスの抱える課題の1つです。

ゲーム体験はそれなりに改善

Image: Adriano Contreras - Gizmodo US

M5チップ搭載のVision Proは、Appleにしてはかなり「謙虚」とも言えるプロダクト。というのも同社は「すべてを自社で完結させたい」という方針があるように感じますが、今回のVision Proでは、SONY（ソニー）と手を組みPlayStation VR 2のコントローラーをVision Proに対応させています。また、このVision Proは、スタイラスペン「Logitech Muse」にも接続可能な仕様です。

PSVR 2コントローラーでは、トリガーを使って、ウィンドウの移動に使うピンチジェスチャーを再現することもできます。また、2D画面でゲームプレイを行なう際には、通常のゲームパッドのように使うことも可能です。4つのフェイスボタンが左右のコントローラーに分かれているため、やや不自然な印象はありますが、コントローラーの握り心地や操作感は良好なものでした。

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

PSVR 2コントローラーに対応しているゲームタイトルはまだ少ないですが、今後に期待が高まります。

とはいえ、これらの機能はMetaがQuestシリーズで何年も前から実現してきたもの。Touch Plusコントローラーと、驚くほど正確なハンドトラッキング機能を備えたQuest 3Sなら、Vision Proよりもはるかに安い価格で、似たような体験ができてしまうのだから複雑なところです。

スペック自体は高性能

Image: Adriano Contreras - Gizmodo US

新しいM5チップ搭載のiPad Proを使ってみた経験から、このチップは以前のタブレットに搭載されていたM2チップよりもはるかに高性能であることはすでに明白。

M5チップ搭載のVision Proを評価する上で問題になるのは、Appleの「空間コンピューター」について、適切なベンチマークテストを行なう手段がないという点です。

そのため、ここで共有できるのは、あくまでも初代Vision Proをかなり使い込んできた経験を元にした主観的な印象になってしまう点をご留意いただきたいところ。

M5チップ搭載のVision Proも、前モデルから引き続き「R1チップ」を使用しています。これは12基のカメラ、5つのセンサー、6つのマイクから送られる空間情報を処理するために設計されたものです。新型Vision Proでは、M5チップとR1チップの2つを組み合わせることで、ユーザーが目にする仮想環境が生成されているということですね。

では、新しいM5チップによって、そのVR体験は実際に向上しているのでしょうか？

M5チップには、Appleが2022年に投入した前世代のチップから、いくつもの大きな改良が加えられています。私がテストしたところによると、グラフィック性能とCPU性能が最大30％向上していました。

また、Appleによれば、M5チップではGPUコアごとに新しいニューラルユニットが組み込まれているとのことです。

その結果、初代Vision Proに比べて、より速く行なえるようになった処理があります。例えば「空間Persona」のアバターの生成や、2D画像を疑似3Dに変換する処理などは、実際にその処理時間が短縮されていました。

Image: Adriano Contreras - Gizmodo US

Vision Proの新しいチップがもたらすもう1つの効果は、画面上で見られるピクセル数を増やすというものです。

しかし、こちらに関しては、少なくとも肉眼では前モデルからの違いを体感することはできませんでした。M2チップのVision Proでも、十分シャープな映像を見ることができていたと思います。ピクセル数の向上については、正直なところ、大幅なアップデートという印象はありません。

たしかにM5を搭載したVision Proは、動作がよりスムーズになったようにも感じますが、それは実際の性能向上によるものか、あるいは期待による錯覚なのかは判断が難しいところです。

しかしながら、M5チップと120Hzのリフレッシュレートの組み合わせは、確実に前モデルからの大きな進化といえるはず。映画などはこれまで通りシネマ品質の24fpsで再生されるものの、ゲームプレイなどはより滑らかな画面で楽しむことができるようになっています。

細かい部分のアップデートに注目

Vision Proは複数の内蔵カメラと外部カメラが搭載されており、手や目の動きを追跡する仕組みになっています。装着中はアプリの選択やオブジェクトのクリックを、「つまむ」ジェスチャーで行なうことが可能。手を膝の上に置いていても、横に下ろしていても、その動きを正確に認識してくれます。

最近のアップデートにより、ホーム画面へのアクセスもより簡単になり、手のひらを見るだけでOKになりました。また手の甲を見ると時間が表示され、Wi-FiやBluetooth、ゲストユーザー設定など、その他の機能にもアクセスできるようになっています。

また、発売当初は所有者以外の人にVision Proを体験してもらうのは非常に面倒でしたが、Appleはこうした部分もアップデート。現在では、iPhoneやiPadからゲストユーザー設定を選択・有効化するだけで、簡単に友人や家族にVision Proを貸すことができます。

ゲストユーザーが視線追跡の初期設定を行なった後は、iPhoneやiPadのVision Proアプリでゲストが見ている映像を所有者と共有することも可能です。これにより、初めてVision Proを使う人の操作を、Vision Pro本来の所有者がアシストすることもできるようになりました。

空間Personaの改善

Image: Adriano Contreras - Gizmodo US

Appleは現在も「空間Persona」に注力をしています。空間Personaは、FaceTime通話中に自分の代わりを務めてくれる3Dアバターのこと。セットアップ時にVision Proの外部ディスプレイを見ながら、さまざまな表情をスキャンすることで生成される仕様です。

初代Vision Proで作った空間Personaは、下手なアニメキャラのような印象で、とても自分であるようには見えませんでしたが、アップデートを経たことで、新しい空間Personaはよりクオリティアップしたといえます。とはいえ、まだ「不気味の谷」的な違和感はまだ拭いきれないかも。

実際に私が試してみたところ、筆者の空間Personaは、実際の自分よりも赤ら顔で、やや汚れているようにも見える仕上がりでした。

visionOS 26はまさにシームレスな体験

visionOS 26へのアップデートを済ませたVision Proを最も的確に表した言葉は、「限りなくシームレス」という表現です。一度装着して操作に慣れてしまえば、それはおひとり様専用のミニシアターのような体験へと昇華します。奇しくも価格はハイエンドテレビ1台分と同程度です。

一旦使い込むと、アプリをつまんでサッと脇に投げる動作など、いろいろな操作が直感的かつ効率的なアプローチに思えてきます。

こうした中で問題になるのは、物理キーがないという点。初期設定の際、カメラセンサーと視線がうまく一致しなかったため、Appleアカウントの情報を入力する必要に迫られましたが、このタイピングには非常に骨が折れました。視線がずれているため、それを補正しながら仮想キーボードを見る必要があったのです。

ときにvisionOS 26でも、旧モデル・新モデルの両方でランダムにクラッシュが発生する場面が何度かありました。視界にAppleのロゴが浮かび上がり、原因もわからないまま、すべてのアプリを再び開き直す羽目になるといった症状です。クラッシュレポートも表示されませんでした。こうしたポイントは改善されてほしいと思います。

いずれぶつかる壁

そんなこんなで、Vision Proをエンジョイしていた私ですが、すべてのVision Proユーザーが直面するであろう「壁」にぶつかってしまいました。

プリインストールされたアプリを試し、Apple TVでVision Pro専用の「イマーシブ」コンテンツをすべて見終え、いくつかのアプリをダウンロードする。ゲームやエミュレーターなどにも手を出す可能性はありますが、それでも一通りコンテンツを体験してしまうと、やることがほとんどなくなってしまうのです。

映画やドラマを見るためのテレビとして使っている人は、その限りではないかもしれませんが、多くのユーザーにおいて、Vision Proを使用する頻度は減っていってしまうでしょう。私としては、追加の周辺機器などの登場で、開発者コミュニティがVision Proに戻ってくることを期待しています。

Vision Proのうれしい機能

Vision Proの最も素晴らしい機能の1つは、「Macの画面をミラーリングできる」という点です。仮想スクリーンは、正方形表示からワイド表示、部屋いっぱいに広がるウルトラワイド表示にまで対応しています。

また、Macの画面を他のアプリと組み合わせて表示することも可能です。例えば隅の部分にApple TVやApple Musicを表示し、もう一方の隅にSlackを開くといったこともできます。

この環境では、デュアルモニターのデスクトップ環境などよりも、タスクの切り替えがずっとスムーズに感じられました。Vision Proのポテンシャルを最大限引き出すためには、やはりAppleのエコシステムにどっぷりと使ってしまうのが一番かも。

もう1つのうれしい機能は、バッテリー持続時間のわずかな向上です。前モデルのM2版は、フル充電でも約2時間半で電源につなぐ必要がありました。M5チップ版のVision Proは、約3時間の駆動を謳っています。

一見すると大した変化に思えないかもしれませんが、これはハイエンドVRヘッドセット全体の中でも上位に位置するレベルのバッテリーです。

筆者はかつて、初代Vision Proを使ってリドリー・スコットの映画『ナポレオン』を見ようと試みましたが、エンディングに到達する前に、ヘッドセットのバッテリーが切れてしまいました。最新のVision Proであれば、この映画もしっかり最後まで見ることが可能です。

実際に私が試したところ、複数のアプリウィンドウを開きつつMac画面をミラーリングした状態で、約3時間15分のバッテリー駆動を確認できました。

ところで現在、Appleは開発中だったより軽量で安価なヘッドセットの開発を断念し、代わりに新しいARスマートグラスの開発を優先したという情報があります。

つまり、「空間コンピューティング技術」を担うデバイスは、Vision Proだけになってしまったかもしれないということです。

個人的には、AppleがこのVision Proに注力し続けてほしいと考えています。というのも、いくつかの不満はあるにせよ、Vision Proは依然として最もユニークなVRデバイスであるからです。これからのVision Proにも私は期待をしています。