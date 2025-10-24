コロナ禍のワンオペ育児時代を経て現在6歳と3歳の子ども育てる吉木りさ（38）が、俳優の夫・和田正人にイライラする瞬間を明かした。

【映像】吉木りさ 夫や子どもたちとの家族ショット（複数カット）

10月24日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#8が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストはAAA・宇野実彩子。

今回は「芸能人なのにINIのガチオタすぎる」と話題の吉木りさ（38）の推し活に密着。吉木は2017年に俳優・和田正人（46）と結婚し、現在6歳、3歳の子どもを育てる2児の母だ。

吉木は和田にイライラする瞬間を告白。朝は娘と息子の保育園・幼稚園準備に大忙しで自分の化粧もままならず、ゴミも捨てなければならず…と細かいタスクでバタバタする中、夫は自分のために時間を使ってじっくりヘアセットしているという。「短い髪なのに何でそんな長くヘアセットしてんの？はあ？イラついちゃいました」とぶちまけた。

そんな時もINIが吉木の支え。「INIのみんなのおかげでイラっとした気持ちを抑えて『おはよう』『ありがとういつも』と言いました」と“精神安定剤”のような存在と明かした。