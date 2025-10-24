ビックカメラ、週末限定「オンラインSALE」開催 - JBLの完全ワイヤレスが40％オフ
家電量販店のビックカメラは10月24日、通販サイト「ビックカメラ・ドットコム」において、週末限定の「オンラインSALE」を開始した。セール期間は10月26日（日）23:59まで。
ビックカメラが週末限定「オンラインSALE」を開催
オンラインSALEの対象商品と価格は以下の通り。いずれも、ビックカメラ・ドットコム限定での販売となる。
モトローラ 折りたたみスマートフォン…通常価格から30％引きの69,800円
JBL ワイヤレスイヤホン（ノイズキャンセリング対応 上位モデル）…通常価格から40％引きの19,800円
フィリップス メンズシェーバー…通常価格から25％引きの14,800円
電気敷き毛布（シングルサイズ）…980円
対象商品は基本送料無料（一部の離島・山間部地域は別途配送料金が発生）となっており、購入金額に応じてビックポイントも付与。数量限定につき、無くなり次第終了となる。
