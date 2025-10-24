

＝LOVE

指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）が24日、テレビ朝日系「MUSIC STATION」に生出演し、今話題のバズリ曲『超特急逃走中』『ラブソングに襲われる』をスペシャルメドレーで披露した。

『超特急逃走中』は、TikTokにて「体感チャレンジ」で大バズリ中の話題曲で、今年2月の配信スタートから徐々に火が付き、ストリーミング累計は間もなく2,000万回を突破する勢いで人気が高まっている。また新曲『ラブソングに襲われる』は、先日10月8日に19thシングル表題曲として発売され、オリコン週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Salesともに自己最高初週売上を更新し、見事1位を獲得、さらにCDセールスも現在累計40万枚を突破し、ストリーミングにおいても自身最速となる約1か月半で累計2,000万回を突破するなど、今まさに人気絶頂の楽曲2曲のスペシャルメドレー披露となり、SNSでも大きな盛り上がりを見せている。

＝LOVEは現在、史上最大動員数となる＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」を開催中で、今後は11月1日、2日

千葉県・LaLa arena TOKYO-BAY、11月15日、16日

愛知県・IGアリーナ、11月22日、23日

北海道・北海きたえーる、12月23日、24日

大阪府・大阪城ホールと4都市8公演の開催を控えている。