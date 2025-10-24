２４日放送のテレビ朝日系報道番組「報道ステーション」（月〜金曜・午後９時５４分）では、高市早苗首相がこの日午後２時から衆参両院の本会議で、首相就任後初めての所信表明演説を行ったことを報じた。

高市氏の演説を議場で見守った大越健介キャスターは「私も本会議場で取材して、与野党ともに熱気があるなと感じたんですが…」と話すと、同局の政治部官邸キャップの千々石森生氏も「私も３年近く総理官邸を担当してますけれども、岸田総理、石破総理、そして高市総理とずっと演説を見てきましたが、今までで一番、議場の反応が強かったですね」と同調。

千々岩氏は「自民党自体は今までで一番、議席が減ってます。人数少ないにも関わらず、過去最も元気があった。応援の拍手、そして声が大きかったです」と報じる一方、「野党はこれまでの岸田総理、石破総理の所信表明演説ではやけに静かでしたけど、今日の高市さんに対しては、これまでで一番のヤジが多かったです」と続けていた。

同番組では、高市政権が内閣調査室を格上げしての創設を目指す国家情報局での情報収集強化の狙いも報道。最後に大越氏は「高市総理大臣、今日の所信表明演説からも今、ご紹介した国家情報局の検討にしても、政権が目指すところが明らかになってきたという風に感じます」とコメント。

その上で「強い経済というキーワードと並んで、インテリジェンス（情報）の強化、防衛力の強化というふうに非常に高い頻度で、この強いという文字、強という文字が使われています」と指摘すると「これに対して野党側ですけれども、立憲、公明といったところが中道やリベラルというスタンスのもとに連携を強めています。日本の政治の対立軸が徐々に浮かび上がってきたという印象です」と結んでいた。