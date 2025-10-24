º´¡¹ÌÚ½¨¼Â¡¢½©¤Î¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¡¡¥·¥ã¥ó¥½¥ó¤ÎÌ¾¶Ê¤«¤é¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤Þ¤ÇÁ´25¶Ê¤òÇ®¾§
²Î¼êº´¡¹ÌÚ½¨¼Â¡Ê45¡Ë¤¬24Æü¡¢Åìµþ¡¦¤Ê¤«¤ÎZERO¤Ç¡¢½©¤Î¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¡Öº£¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤°¦¤Î¤¦¤¿¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
ºî»ì²È¡¢°¤µ×Íª»á¤Ë¸«¤¤¤À¤µ¤ì¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¡ÖØò²ù¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖÊ¹¤«¤»¤Æ¤è°¦¤Î¸ÀÍÕ¤ò¡×¤¬NHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Á¤ê¤È¤Æ¤Á¤ó¡×¤ÎÁÞÆþ²Î¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤È¤¯¥À¥Í¡ª¡×¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢³ÆÊýÌÌ¤Ç³èÌöÃæ¤À¡£
Âè1Éô¤Ç¤Ï¡¢¹õ¤Î¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡Ö°¦¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¤ÇÅÐ¾ì¡£¡ÖËÜÆü¤Î1Éô¤Ï¡¢¥Ô¥¢¥Î1ËÜ¤Ç°¦¤ò¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë²Î¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Î6Ëç¤Î¸ÏÍÕ¡×¡Ö¥¹¥«¡¼¥Õ¡×¡Ö¥¢¥³¡¼¥Ç¥£¥ª¥óÃÆ¤¡×¡ÖÃ¦ÁöÊ¼¡×¤Ê¤É¥·¥ã¥ó¥½¥ó¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¤·¤Ã¤È¤ê¤È²Î¾§¤·¤¿¡£
Âè2Éô¤Ï¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¡£À¸¥Ð¥ó¥É¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë±ÛÏ©¿áÀã¤µ¤ó¤Î¡ÖÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤³¤¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£³ÞÃÖ¥·¥Å»Ò¤µ¤ó¤Î¡ÖÅìµþ¥Ö¥®¥¦¥®¡×¡¢¿å¸¶¹°¤µ¤ó¤Î¡Ö²«ºª¤Î¥Ó¥®¥ó¡×¡¢¹¾Íø¥Á¥¨¥ß¤µ¤ó¤Î¡Ö¥Æ¥Í¥·¡¼¡¦¥ï¥ë¥Ä¡×¤Ê¤É¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾¶Ê¤òÇ®¾§¡£»Õ¤È¶Ä¤°Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤Î¥á¥É¥ì¡¼¤ä¡¢½éÈäÏª¤È¤Ê¤ë¾¼ÏÂ¥·¥ã¥ó¥½¥ó¥á¥É¥ì¡¼¤â¸«¤»¤¿¡£2ÉôºÇ¸å¤Ï¡Ö°¦¤Î»¾²Î¡×¤òÇ®¾§¤·¤¿¡£
¥·¥ã¥ó¥½¥ó¤«¤é¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤Þ¤Ç¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²Î¾§ÎÏ¤È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ËÉÙ¤ó¤ÀÁª¶Ê¤ÇÁ´25¶Ê¤òÇ®¾§¡£ËþÀÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£