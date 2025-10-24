フジテレビ「酒のツマミになる話」が２４日放送され、番組放送直前にこの日予定していたハロウィーンスペシャルを差し替え、今年３月１４日の放送回が再放送の形でオンエアされた。

放送直前に公式サイトに「※放送内容を変更してお送りします」と発表され、この日の番組冒頭でも「今週の放送は予定を変更して３月１４日の放送回でお楽しみください！」とテロップが流れた。

差し替えはドタバタだったようで、出演予定だった松丸亮吾は２４日午後、ハリー・ポッターのコスプレ姿の写真をＳＮＳにアップし「今夜９：５８からの ＃酒のツマミになる話 が ＃ハロウィン ＳＰなので、＃ハリーポッター の ＃コスプレ しました ぜひ見てねーー！」と告知。ガクテンソク・奥田修二も自身のＸで２４日午前、「夜は『酒のツマミになる話』でコスプレしてます。ドラキュラ執事のコスプレです、、ドラキュラ執事？」と告知していた。

関係者によると、当初予定していたこの日の放送回は出演者が各自ハロウィーンのコスプレで収録に参加。ＭＣを担う千鳥・大悟が昨年に続き、ダウンタウン・松本人志のコスプレで出演していた。