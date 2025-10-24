「ＳＶリーグ男子、大阪Ｂ３−１サントリー」（２４日、ジーライオンアリーナ神戸）

リーグ２季目が開幕し、昨季初代王者に輝いたサントリーが１−３（２５−２３、２１−２５、２４−２６、２０−２５）で、昨季レギュラーシーズン１位の大阪Ｂに敗れた。

第１セットは一進一退の攻防から２５−２３で先取。しかしその後は大阪Ｂにペースを握られ、３セット連続で落とした。今季から新キャプテンを務める高橋藍は「勝てなかった部分の悔しさはあるが、チームとしていい部分もある。明日勝つことが大切だし、明日の試合もチームが成長できるようにしたい」と振り返った。

主将の役割については「トップ選手がそろっているので１００％実力を出せる環境を作ること」と言い、自身の昨季との違いは「昨シーズンは入り方が難しかったし足首の影響もあり万全で入れなかった。今季負けてしまったが、準備できる期間はあったかな」と話した。「その中でも負けてしまったので、正直言うとポジティブにとらえて限界を作らず、成長できる部分も感じることができた。自分たちはブロック、ディフェンスが強みとしてあるので、サーブから崩してブロックで勝負する。コンビで３セット目、点数がついていても巻き返した状況はあるがポジティブでいい感じ」と敗戦を前向きに受け止めた。