TRFのDJ KOOさん（64）が、イオンリテール『AEON de WARM』取材会に登場。おなじみのフレーズに関する悩みを明かしました。

司会者から「盛り上げのほうぜひよろしくお願いします」と、振られたKOOさんは、「任せてください“DO DANCE”」と定番のフレーズで答え、冬のライフスタイル商品のPRイベントを盛り上げました。

KOOさんは、「（毛布を触って）肌触りがめちゃめちゃよきよきDO DANCEです。気持ちも体も温まるので最高DO DANCEです。ぜひとも温かいこれから秋・冬を送っていただければ最高 DO DANCE！イェース！ありがとうございま〜す」とおなじみのフレーズを連発しました。

しかし今、この“DO DANCE”について悩みを抱えているそうで、「最近“DO DANCE”をいっぱい使いすぎていて、やめた方がいいんじゃないかって悩んでいたら、小室（哲哉）さんも“いやそんなことないよDO DANCEでいけば？”って言ってくれた」と語りました。

アドバイスを受けて前向きになったというKOOさんに、来年の抱負を聞くと、「アゲアゲDO DANCEでいきたいと思います。はい」と語りました。

（10月24日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）