「ワキガの予防法」はご存知ですか？対処法も医師が解説！

体臭は人の印象を左右する重要な要素です。口臭や脇の臭いなどを気にするかたは多いでしょう。

中でも脇から強い臭いのするワキガは非常に大変な問題ですが、具体的な症状をご存じでしょうか。

本記事では、ワキガの症状と原因を解説します。

監修医師：

甲斐沼 孟（上場企業産業医）

大阪市立大学（現・大阪公立大学）医学部医学科卒業。大阪急性期・総合医療センター外科後期臨床研修医、大阪労災病院心臓血管外科後期臨床研修医、国立病院機構大阪医療センター心臓血管外科医員、大阪大学医学部附属病院心臓血管外科非常勤医師、大手前病院救急科医長。上場企業産業医。日本外科学会専門医、日本病院総合診療医学会認定医など。著書は「都市部二次救急1病院における高齢者救急医療の現状と今後の展望」「高齢化社会における大阪市中心部の二次救急１病院での救急医療の現状」「播種性血管内凝固症候群を合併した急性壊死性胆嚢炎に対してrTM投与および腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行し良好な経過を得た一例」など。

ワキガの予防法・対処法

ワキガは予防できますか？

ワキガの予防としては、清潔に保つことや定期的に脇毛を剃ることです。清潔に保つためには、毎日の入浴や汗をかいた後の拭き取り、制汗剤などを用いて定期的に殺菌や汗を抑えるようにするなどの方法があります。脇の汗は気づかないうちにかいており、臭いを発しているケースもあります。そのため、こまめに清潔にすることが大切です。また、脇毛を剃ることで、蒸れにくく雑菌が繁殖しにくい環境にすることができます。しかし、毛を剃ることで肌を痛める可能性もあるため、注意しながら処理することが必要です。

ワキガになったときの対処方法を知りたいです。

具体的な対処方法としては、次のようなものです。

消毒用エタノールによる殺菌

制汗剤の使用

消毒用エタノールを用いることで、脇の皮膚にいる菌を殺菌することができます。先述したように、アポクリン腺の汗が皮膚表面に作用して臭いとなる菌を発生させているため、殺菌することで臭いを和らげることができます。

また、制汗剤の使用も効果を得られるでしょう。汗を抑制する成分が含まれているため、アポクリン腺の働きを下げる効果に期待できます。

殺菌作用をもつ制汗剤であれば、殺菌効果も同時に期待でき、より和らげることができるでしょう。

しかし、これらの治療は永続的な効果はありません。臭いが軽減したとしても、一過性であるため注意が必要です。

最後に、読者へメッセージをお願いします。

編集部まとめ



ワキガは、アポクリン腺が多く、大きい方がなりやすい病気です。

遺伝性もあるため、両親のどちらかでもワキガを発症している場合は、自分にも発症する可能性があることを理解しておきましょう。

また、誰しも発症する可能性がある病気のため、予防方法などもあらかじめ知っておくことが大切です。清潔に保ち、臭いが強くならない方法を押さえておきましょう。

万が一、臭いや汗染みなどの異変を感じた場合には、専門の医療機関に相談しましょう。症状の程度や対処方法を教えてもらえ、症状を改善させられます。

