5人組バンド「BIGMAMA」は24日、公式Xを更新。同日に開催した公演において、演奏中に場内設備に故障があり、ライブを中断したのちに中止したことを報告した。今後、振替公演を予定しているという。

バンドのXで「本日開催しておりました「Welcome to the MOTHERLAND」下北沢ERA公演でございますが、演奏中に場内設備の故障にがあり、中断〜中止となりました」と報告。

「ご来場いただきました皆様にはご迷惑おかけいたしまして誠に申し訳ございません」と謝罪し、「つきましては、振替公演を予定しますので、調整がつき次第ホームページ・SNSでご案内させて頂きます」と呼びかけた。

会場の下北沢ERAによると、水道管が破裂し、浸水したという。下北沢ERAは公式Xで「ご来場頂きましたお客様、BIGMAMAメンバーの皆様、関係者の皆様、多大なるご迷惑をおかけしてしまい大変申し訳ございませんでした。心よりお詫び申し上げます」と謝罪。水道管の修復、フロア内の復旧作業を行い、あす25日の営業再開を目指すという。