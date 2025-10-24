歌手の平井 大（34）が24日、東京・国立代々木競技場第一体育館で全国ツアーの初日公演を行った。

自身最大規模のアリーナツアーで、この日は1万1000人を動員。ビンテージカーのセットに登壇すると「僕の音楽とともに皆さん最後まで楽しみましょう！」と拳を突き上げて幕を開けた。

「Under the Sea」で花道を練り歩くと、観客のスマホで一緒に写真を撮るなど精一杯ファンサービスし大盛り上がりとなった。その後は「プロポーズしたい人いない？」と呼びかけ、挙手していた男性と、その恋人女性をステージへ招いて2人のために「I’ll be by your side」を歌唱。プロポーズは見事成功し、拍手喝采となった。

終盤には、7月、フォトグラファーの妻・Lady Brown Picuturesとの間に誕生した長男へのメッセージソング「Happy birthday to my son.」をライブで初披露。「今年の7月に、晴れて息子が誕生しました。今、4カ月目なんだけど、いつも夜も寝ずにミルクをあげて、毎日毎日音楽しかできない僕と、僕のすばらしい天使たちを守ってくれてるマイワイフ、本当にありがとう！」と家族に感謝を述べ、観客に向けても「この会場にいる1人1人が、かけがえのない大きな愛に包まれて生まれてきたこと、そのことは絶対に忘れないでください」と伝えた。

アンコールでは、観客からその場でリクエストを募り、即興で「MIRROR MIRROR」「願いごと」「Buddy」を歌唱。最後まで高い熱気のままフィナーレを迎え、全28曲の公演を終えた。