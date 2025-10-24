Cody・Lee(李)、東高円寺ロサンゼルスクラブの創業40周年を祝うワンマンライブ開催決定。初のPodcast番組・公開収録の同時開催も
Cody・Lee(李)が、東高円寺ロサンゼルスクラブの創業40周年を祝し、12月13日に＜Cody・Lee(李) Live at LOS ANGELES CLUB (60min showcase) ~LOS ANGELES CLUB 40th Anniversary~＞の開催を発表した。
また、同日の同会場にて、Cody・Lee(李)のPodcast番組「Cody・Lee(李)のギチギチなのでムリムリ！」の公開収録イベントの開催も決定し、これが番組初のイベント開催になるという。チケットの先行受付はどちらも本日よりスタートしており、最速先行限定で両イベントの通し券の受付もしている。
現在Cody・Lee(李)は、9月10日にリリースしたメジャー2ndEP『SILVER 』を引っ提げてのワンマンライブツアー＜Cody・Lee(李) SUPER GALAXY TOUR＞を敢行中だ。さらに、12月6日には高橋響（Vo, G）の地元岩手・花巻市文化会館でのワンマンライブ開催が控えている。
◾️＜Cody・Lee(李) Live at LOS ANGELES CLUB (60min showcase)＞
2025年12月13日（土）東京・東高円寺ロサンゼルスクラブ OPEN 15:30 / START 16:15
チケット代：4,000円（税込／1ドリンク別）
◆＜Cody・Lee(李)のギチギチなのでムリムリ！~公開収録~＞
2025年12月13日（土）東京・東高円寺ロサンゼルスクラブ OPEN 18:30 / START 19:00
チケット代：2,000円（税込／1ドリンク別）
チケット先行受付期間：10月24日（金）22:00 ~ 11月3日（月・祝）23:59
チケット受付URL（両公演共通）：https://eplus.jp/codylee-laclub/
■EP『SILVER』
2025年9月10日（水）発売
完全生産限定盤（CD＋Blu-ray）
KSCL-3603〜4 \4,800（税込）
◆店舗別特典
・TOWER RECORDS全店（オンライン含む/一部店舗除く）／ランダムトレーディングカード
・Amazon.co.jp/メガジャケ
・セブンネットショッピング/オリジナルギターピック
・楽天ブックス/オリジナル缶バッジ
・応援店/オリジナルステッカー
https://kmu.lnk.to/svep
■Live Blu-ray『Cody・Lee(李) Live at 日比谷野音』
2025年9月10日（水）発売
完全生産限定盤 KSXL-356 \8,800（税込）
◆店舗別特典
・TOWER RECORDS全店（オンライン含む/一部店舗除く）/オリジナルポストカード(3枚)
・Amazon.co.jp/オリジナルビジュアルシート(3枚)
・セブンネットショッピング/オリジナルポストカード(3枚)
・楽天ブックス/オリジナルポストカード(3枚)
・応援店/オリジナルステッカー
https://kmu.lnk.to/yaon
■＜Cody・Lee(李) SUPER GALAXY TOUR＞
2025年
9月23日（火・祝）東京・Zepp Shinjuku
10月4日（土）郡山・Hip Shot Japan
10月5日（日）水戸・LIGHT HOUSE
10月13日（月・祝）京都・磔磔
10月18日（土）札幌・cube garden
10月19日（日）旭川・CASINO DRIVE
10月26日（日）松本・LIVE HOUSE ALECX
11月8日（土）名古屋・THE BOTTOM LINE
11月9日（日）金沢・AZ
11月15日（土）高知・X-pt.
11月16日（日）心斎橋・BIGCAT
11月27日（木）広島・Live Space Reed
11月29日（土）福岡・DRUM LOGOS
※チケット代：4,500円(税込/1Drink別)
■＜Cody・Lee(李) Live at 花巻市文化会館＞
2025年12月6日（土）岩手・花巻市文化会館
※チケット代：5,000円（税込）
共にチケット先行受付期間：6月25日（水）00:00〜7月6日（日）23:59
チケット先行受付URL：https://eplus.jp/codylee/