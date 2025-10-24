シンガー・ソングライターの平井大が２４日、東京・代々木第一体育館で全国ツアーの開幕を迎えた。

自身最大規模となるアリーナツアー。全８都市１５公演を予定しており、平井は「これまでよりもスケールの大きなセットやステージとなっていて、多くのお客様と空間を共にできることがとても楽しみです」と期待を寄せた。

この日は７月１日に誕生した第２子の長男に向けて作成したメッセージソング「Ｈａｐｐｙ ｂｉｒｔｈｄａｙ ｔｏ ｍｙ ｓｏｎ．」をライブ初披露。「その日は曇ってたんだけど虹ができて、その虹に乗って息子が僕の元にやってきたんだなって思うと感動した。彼が生まれてきたときに何よりも大きく、何よりも温かい愛を感じた。このために音楽を続けようと思いました」。命の尊さを熱弁しながら「どんな状況になっても音楽を続けようと思います」と真っすぐ言い切った。

他にも新曲「ｆ．ｒ．ｉ．ｅ．ｎ．ｄ．ｓ」や代表曲「題名のない今日」「また逢う日まで」なども歌唱。３時間近くわたって会場に集まった１万１０００人のファンを魅了した。

来年２月の大阪公演まで約半年間に及ぶツアーに向けて「歌ったり踊ったり、写真や動画を撮ったり、家族や恋人と語り合ったりそれぞれのスタイルで好きなように楽しんでいただきたいです」とコメント。「僕にとってのライブは自由になれる場所。気ままに好きなようにお客様と共に音楽を奏でられたら良いかなと思っています」とした。