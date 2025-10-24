「無地の服着がち」な人へ！【AMERICAN HOLIC】大人が即こなれる「チェック柄シャツ」

つい、無地を選んでしまう……。そんな人は、今シーズンのトレンドでもあり、秋ムードも一気にアップするチェック柄に挑戦してみて。【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】には、バサッと羽織るだけで大人コーデが即こなれて見える「チェック柄シャツ」が販売中。スタッフさんの着こなしアレンジも参考に、この秋はチェック柄シャツをフル活用してみて。

一点投入で即こなれる最旬チェック柄シャツ

【AMERICAN HOLIC】「イージーケアチェックシャツ」\2,791（税込）

オンブレチェックにタータンチェックを取り入れた、アメホリオリジナルの柄が今っぽくておしゃれなシャツ。落ち感のある素材とシックな配色で大人っぽく着こなせるので、普段無地を選びがちな人も挑戦しやすそう。ゆったりと着られるシルエットがこなれ感アップもサポート。シワになりにくいイージーケア素材で、お手入れが簡単にできるのも嬉しいポイントです。

大人の余裕を感じる垢抜けワンツーコーデ

ワイドパンツを合わせたシンプルコーデも、チェック柄が映えるシャツを投入することで、グッと垢抜けた印象に。スタッフさんのようにボタンをガバッと開けて、袖をキュッとたくしあげると、こなれ感のある着こなしに仕上がります。

周りと差がつく大人っぽトラッドスタイル

こちらのスタッフさんは、チェック柄シャツをビスチェ風にアレンジしたコーデを提案。ひと手間かけることで、見慣れたデニムコーデもおしゃれ上級者の着こなしへブラッシュアップできそうです。足元はローファーでトラッドにキメて、大人に似合うトレンドコーデを楽しんで。

たすき掛けアレンジでこなれ感アップ

チェック柄が似合うか心配……。それなら、たすき掛けにしてワンポイントで取り入れてみて。ナロースカートでレディに。スニーカーでスポーティーに決めれば、秋のレジャーシーンにもぴったりのコーデに。チェック柄シャツとトップスのカラーをリンクさせると、上手くまとまりやすくなります。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kanana110様のWEAR投稿、@mitekin.38様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i