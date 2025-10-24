なにわ男子・西畑大吾、『鬼滅の刃』竈門炭治郎のコスプレ披露「解釈一致」「天最高」
7人組グループ・なにわ男子の西畑大吾が24日、グループ公式インスタグラムを更新。毎年恒例のハロウィン企画で人気アニメ『鬼滅の刃』の主人公・竈門炭治郎の仮装を披露している。
【写真あり】西畑大吾、凛々しい炭治郎コスプレを披露
なにわ男子は毎年「なにハロ」と題してメンバーそれぞれがハロウィンの仮装を公開し、話題を呼んでいる。今年のトップバッターを飾った西畑は凛々しい炭治郎に変身。赤の瞳に赤のヘアスタイルと高クオリティの出来栄えを見せている。
写真とともに西畑は「鬼滅の刃がアニメ化する前に母から『大吾さ、炭治郎似合うと思う。』と言われたことがありました。『炭治郎？誰それ？』と思っていましたがアニメ化され観るようになり、先が気になりすぎて漫画を買って読み、映画化された際には必ず映画館に通いました」と母親のきっかけで『鬼滅の刃』にハマったことを明かす。
「このコスプレはそんな素晴らしい作品と素敵なキャラクターに出逢わせてくれた母への感謝です。母に先に見せたら笑っていました」「ん？それはどういう笑いかな？笑」と笑いも交えつつ「炭治郎のように真っ直ぐで愛情深い男になりたいなぁ」と想いを語っている。
コメント欄では「似てるし似合ってる」「母さんへの感謝のコスプレ素敵」「こんなに美しいコスプレ初めて見た」「世界一かっこいいよ」「解釈一致すぎる」「天最高」と絶賛の声が相次いでいる。
