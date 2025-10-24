「挫折しそう」阿波みなみ、リバウンド報告「もう細身の人生は私には無理かもしれません」。近影ショットも
タレントの阿波みなみさんは10月22日、自身のInstagramを更新。リバウンドしたことを報告し、ソロショットを公開しました。
【写真】阿波みなみのリバウンドした姿
「美味しいご飯が悪いんです」阿波さんは「わたくし阿波みなみは現在、理場運動しています。本当に申し訳ありません」とつづり、1枚の写真を投稿。お菓子を前に、悔しそうな表情をしています。さらに「ご飯が美味しいんです。ご飯がすごく美味しいんです。こんなに美味しい食材たちを味わえないなんて、もう細身の人生は私には無理かもしれません。挫折しそうです」とも明かしました。
コメントでは「太かろうが細かろうがあなたはあなたです、だから大丈夫、たぶんきっとおそらく！」「美味しいご飯が悪いんです、みなみさんは悪く無い」「食欲の秋だからな…冬眠が控えてるし…」「あなたに食べられるためにこの世に食事があるってことそろそろ理解した方がいい」など温かい声や、「リバウンド確定フラグ最初から経ってたじゃない。食事ちゃんと勉強すればジム行かなくても痩せますよ」とのアドバイスも寄せられました。
「ダイエットやめます…とかですか？」同日、「ご報告があります」と予告していた阿波さん。コメントでは「御懐妊かな その兆しはあった」「何？もしかして結婚!!」「ついに歩けなくなったかな…」「ダイエットやめます…とかですか？ぽっちゃりみなみさん待ってます」など、さまざまな予想が寄せられていました。今後、ダイエットを再開できるのでしょうか。注目です。(文:橋酒 瑛麗瑠)
