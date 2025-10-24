寒くなってきたこの時季。そんなときにこそ、食べたくなるのが身も心も温まるラーメン。

東京ラーメンフェスタでは、全国から集まった39店舗のラーメンを味わえます。

全国から絶品ラーメンが集結「東京ラーメンフェスタ2025」開催中

高柳光希キャスター:

気温が下がってきて、ラーメンが美味しい季節になってきました。

23日から「東京ラーメンフェスタ2025」が駒沢オリンピック公園で開催されています。期間は11月3日までで、合計39店舗が出店しています。

中華麺や定番の麺はもちろんですが、2025年の注目店を取材してきました。

行列店が数ある中で注目したのは、秋田が誇る比内地鶏とオマール海老を使った贅沢な味噌ラーメン、秋田香麺会「オマールと比内地鶏味噌ラーメン 1100円〜」（※追加トッピングで金額は変わります）。

特徴は、器の周りにある比内地鶏の脂です。一口目に感じるのは、地鶏の旨みですが、食べ進めるとオマール海老の濃厚な味わいも楽しめます。

来場者（20代）

「麺をすすったとき、香りがとても海老でした。（海老と味噌は）半々くらいでちょうどいい感じ」

続いての注目店は、茨城県の人気店が出している濃厚な鶏白湯のつけ麺、活龍「濃厚雲丹つけ麺 1100円〜」です。（※追加トッピングで金額は変わります）

こちらの特徴は…

活龍 飯山勝也 部長

「生うにをいれて煮込んでいる。うにの軍艦が6、7貫文ぐらい（1食に）入っているかなと」

極太麺に絡むウニスープは、贅沢で至福の一杯です。

タイで最も予約困難なラーメン店が“逆輸入”

高柳キャスター:

日本のラーメンは、日本のみならず海外でも人気となっている中、海外で作ったラーメンが日本に“逆輸入”されているパターンもあります。

タイで最も予約が困難なラーメン店「新道らぁ麺」は、バンコクから車で1時間ほどかかる立地にもかかわらず、オープン前にはかなりの行列ができています。そんな大人気のお店が「新横浜ラーメン博物館」に28日（火）にオープンするということです。

なぜ、これほど人気なのか。

特徴として、かえし（タレ）は▼あさり、▼昆布、▼ムール貝、▼干しシイタケなど、魚介類を中心とした和風だしとなっています。ただ、タイでおなじみの調味料「ナンプラー」、そして「オイスターソース」をブレンドしているということです。

“逆輸入”されたラーメンは過去にも

過去にも“逆輸入”されたラーメンがあります。

新横浜ラーメン博物館に期間限定で以下のような店舗がオープンしていました。

▼2013年〜2014年 アメリカ

「IKEMEN HOLLYWOOD」DIP RAMEN（つけ麺）



▼2015年〜2017年 イタリア

「カーザルカ」とんこつラーメン



▼2018年〜2021年 カナダ

「RYUS NOODLE BAR」鶏白湯ラーメン

全て期間限定だったものの、「RYUS NOODLE BAR」の鶏白湯ラーメンに関しては、お客さんからの声を受け、2024年11月に日本橋にオープンしています。