新日本プロレス２４日後楽園大会の「スーパージュニアタッグリーグ（ＳＪＴＬ）」Ａブロック公式戦でＹＯＨ（３７）、マスター・ワト（２８）組がクラーク・コナーズ（３２）＆永井大貴（２２）を下し開幕２連勝とした。

ワトは序盤から場外でコナーズのタイヤ攻撃を受けてペースを握られる。しかし一進一退の攻防の中から場外でコナーズにタイヤ攻撃をやり返し、永井をリング上に孤立させる。

数的優位を築いたＹＯＨとワトは、ダブルのトラースキックをさく裂させ大ダメージを与える。最後はＹＯＨがファルコンアローの体勢で永井を持ち上げ、ワトのハイキックから牛殺しで落とす合体技Ｆａｌｃｏｎ ｂｌｏｗを決めて３カウントを奪った。

リーグ戦初出場となった永井にＹＯＨは「永井、君すげえいい感じじゃん。まだ、すげえ弱いけどね」と独特の言い回しで高評価。開幕２連勝の好発進にワトは「こうやってこの勝ち星を続けて俺たちが栄冠を掴みます」と優勝へ自信をのぞかせた。

次戦（２５日、熊谷）ではテンプラリオ＆ジェイコブ・オースティン・ヤングと激突する。