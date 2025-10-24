フジ「酒のツマミになる話」放送内容を急遽変更 過去回放送に
【モデルプレス＝2025/10/24】フジテレビ系『酒のツマミになる話』（毎週金曜21時58分〜）の10月24日放送回が、急遽予定を変更し、過去回の内容で放送された。
同番組は、“お酒の席が盛り上がれば何をしゃべってもOK”というルールの下、普段言えないような悩みや失敗談、心に秘めた本音を語り合うトークバラエティー。17日放送の次回予告ではハロウィーン特別編として、ゲストのえなこ、奥田修二（ガクテンソク）、田渕章裕（ちょんまげラーメン）、中島知子、松丸亮吾が仮装して登場。MCの千鳥・大悟はダウンタウンの松本人志を彷彿とさせる仮装姿を披露していた。
この日の番組冒頭では「今週の放送は予定を変更して3月14日の放送回でお楽しみください！」というテロップが表示され、再放送がスタート。なお、電子番組表などでは「放送内容を変更してお送りします」と記載されている。（modelpress編集部）
