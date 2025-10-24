お笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀の妻で、元ＮＨＫでフリーの神田愛花アナウンサーが、「顔が似ていると言われる」人気アナとのショットを公開した。

神田アナは２４日、自身のインスタグラムを更新。「先日のフジテレビ『ぽかぽか』で、元フジテレビアナウンサーの永島優美さんと、お父様の永島昭浩さんが、ゲストに来てくださいました おこがましいことは百も承知ですが、私、永島さんとお顔が似ていると、良く言われるんです」と記し、元フジテレビでフリーの永島優美アナ、父で元Ｊリーガーの永島昭浩さんとのショットなどをアップ。

「番組では、お顔のパーツをアップにした写真から、その写真は優美さんか！？私か！？を当てるクイズを出題させて頂きました お父様は、全問正解 流石（さすが）ですよね とっても優しくて明るいお２人 今後ともぽかぽかを、どうぞ宜しくお願い致します」とつづった。

この投稿には、「御二人ホントに綺麗可愛いです」「似てますね」「前々から似てると思ってました。貴重なツーショットですね」「お二人とも、すっごく綺麗です 横に並ぶと本当に似てる…」「お二人とも可愛いです」などのコメントが寄せられた。