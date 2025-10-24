高市首相は２４日、衆参両院の本会議で、就任後初の所信表明演説を行った。

安全保障関連費のさらなる増額を視野に、２０２７年度までの防衛力整備計画など安保３文書を２６年中に前倒しで改定すると表明した。積極財政を通じた「強い経済」を唱え、物価高対策に「最優先で取り組む」と強調した。

現行の３文書は２２年に策定され、防衛費と海上保安庁予算などを合算した安保関連費を２７年度までにＧＤＰ（国内総生産）比２％に引き上げる計画だ。今年度の当初予算では１・８％を確保している。

首相は演説で「新しい戦い方の顕在化など、様々な安保環境の変化」が起きていると指摘し、「主体的に防衛力の抜本的強化を進めることが必要だ」と訴えた。急速に進化する無人機による戦闘などに危機感を示したものだ。その上で補正予算を含めて今年度中に２％目標を達成し、新たな目標の策定に向け、３文書改定の「検討を開始する」と明言した。

物価高対策では、ガソリン税の暫定税率廃止法案の今国会成立に決意を示した。自治体向けの交付金拡充や冬の電気・ガス料金支援に取り組むとし、所得税の非課税枠「年収の壁」の１６０万円からの引き上げにも意欲を見せた。

「経済あっての財政」をうたい、戦略的な財政出動で所得増と税収増の好循環を実現すると宣言。長期的な経済成長に向けた「日本成長戦略会議」の創設を打ち出した。

税と社会保障の一体改革を超党派で議論する「国民会議」を新設し、「給付付き税額控除」の制度設計などを議論する意向を示した。現役世代の保険料負担の抑制や予防医療の強化も掲げた。

外国人政策に関しては、「排外主義とは一線を画す」としつつ、「違法行為やルールの逸脱には毅然（きぜん）と対応する」と述べ、土地取得のルール検討に言及した。

日本維新の会との連立で「政治を安定させる」とした上で、衆参両院で少数与党であることを踏まえ、野党からの提案も「政権の基本方針と矛盾しない限り、柔軟に真摯（しんし）に議論する」と述べた。