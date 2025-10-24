新米の収穫量はどうなるのか、日本テレビは、全国の生産者に調査しました。172の生産者の半数近くが去年より収穫量が「増加する」と答えました。

農産物の直販サイト「食べチョク」と農業の情報サイト「マイナビ農業」の協力のもと、全国172の生産者に新米の収穫量などについて調査しました。その結果、去年より「増加」すると答えたのは83、逆に「減少」するは34、また「変わらない」が44でした。

ただ生産者からは、「今年のような高値が続いたとしても作業量が増えすぎて来年の増産は無理」という声や、「需要に応じて生産を調整することで価格が下がりにくくなるメリットはあるが、日本の将来を考えると「増産」すべきだと思う。政府としては、どうするのか生産者に対してはっきり答えてほしい」などといった切実な声が寄せられました。

こうした生産者の声を、日本テレビが鈴木農水相に聞くと――

鈴木農水相「需要に応じた生産を進めるというこれまでの方針に変わりはない。今の水準よりも減るのではなく、増えていくことになろうかと思う」

鈴木農水相はその上で、「生産者の皆さんから見て安心して先の見通せる農政を実現することが重要だ」と強調しました。政府がつくるコメの「需給見通し」の精度を高め、正確な情報を生産者に示していきたい考えです。