À¾Éð¡¦À¾Àî°¦Ìé¤¬²ÖºéÆÁ±É¤Î¸åÇÚ¡¦¥É¥é¥Õ¥È4°Ì»ØÌ¾¤ÎÅìËÌÊ¡»ãÂç¡¦ËÙ±Û·¼ÂÀ¤Ë¥¨¡¼¥ë¡Ö¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡À¾Éð¤ÎÀ¾Àî°¦Ìé³°Ìî¼ê¡Ê26¡Ë¤¬¡¢½©µ¨Îý½¬¤ÇÍèµ¨¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥í8Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï124»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡¢553ÂÇÀÊ¤È½é¤Îµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÃ£¤·¡¢134°ÂÂÇ10ËÜÎÝÂÇ38ÂÇÅÀ¡¢ÂÇÎ¨2³ä6Ê¬4ÎÒ¤È¼«¸ÊºÇ¹â¤Î¿ô»ú¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢À¾Àî¤Î´é¤Ë¤ÏËþÂ´¶¤Î¤«¤±¤é¤â¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¾å¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤È²ù¤·¤µ¤ÎÊý¤¬¿§Ç»¤¤¡£ºÇÂç¤Î¿´»Ä¤ê¤Ï¡ÖºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ÈÁ´»î¹ç¥Õ¥ë¥¤¥Ë¥ó¥°½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÀäÂÐ¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÃ¥¤¦¡×¤ò»ê¾åÌ¿Âê¤Ë³«Ëë¤«¤é¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë²Ã¤¨¥Õ¥ë¥¤¥Ë¥ó¥°½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢±¦¸ª¤Î°ãÏÂ´¶¤Î¤¿¤á8·î9Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¡£9·î2Æü¤ËºÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤Þ¤ÇºÆ¤ÓÁ´»î¹ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿18»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÁ´»î¹ç½Ð¾ì¡¢ºÇÂ¿°ÂÂÇ¡×¤ÎÃ£À®¤Ï²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¶µ·±¤«¤é¤â¡¢º£¥ª¥Õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¥Æ¡¼¥Þ¤ÏÌÀ³Î¤À¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡¢Íèµ¨Á´»î¹ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£µ»½ÑÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÀµÄ¾¡¢¼éÈ÷¤âÁöÎÝ¤â²ÝÂê¤À¤é¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÂÇ·âÌÌ¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£µ¨¤Ï¹¥ÉÔÄ´¤ÎÇÈ¤¬Âç¤¤¯¤Æ¡¢¥À¥á¤Ê»þ¤Ï2¡¢3»î¹çÌµ°ÂÂÇ¤Î»þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¯¤·¤¿¤¤¡×¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢124»î¹çÃæ107»î¹ç¤ÇÂ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö1ÈÖÂÇ¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤´¶¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤¤¡£¡Ö1ÈÖÂÇ¼Ô¤¬²¿»î¹ç¤âÌµ°ÂÂÇ¤Ç¡Ø¤¢¡¼¡¢º£Æü¤â¾õÂÖ°¤¤¤ó¤À¡Ù¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤â¾è¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢º£µ¨Ãæ¤âËÍ¤ÎÉÔÄ´»þ¤Ë¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤¤¤«¤Ë¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë°ÂÂÇ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤¬Âç»ö¡×¤À¤È½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÇÎ¨¡¢ÆÀÅÀ¤È¤â¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ÂÇÀþ¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¿Î»ÖÉÒµ×Ìî¼ê¥Á¡¼¥Õ·óÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡Ê54¡Ë¤È°ÂÄê´¶¤òµá¤á¤¿ÂÇ·â²þÎÉ¤ËÅ°ÄìÅª¤ËÃå¼ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦±¿Ì¿¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÍèÇ¯¼è¤ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Íèµ¨¤ÏÀäÂÐ¤Ë¡ÊºÇÂ¿°ÂÂÇ¤ò¡Ë¼è¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ø¤ÎÀÕÇ¤´¶¤¬Áý¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç½Ð¿È¹»²ÖºéÆÁ±É¹â¤Î4³ØÇ¯²¼¤Ç¤¢¤ëÅìËÌÊ¡»ãÂç¡¦ËÙ±Û·¼ÂÀÅê¼ê¡Ê22¡Ë¤¬4°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£ÌÌ¼±¤Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Î¨Ä¾¤ËÆ±¹»¤Î¸åÇÚ¤¬¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÂç´¿·Þ¤À¡£ËÙ±ÛÅê¼ê¤¬¹âÂ´»þ¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤º¡¢ºÆÅÙ¾¡Éé¤·¤¿º£²ó¡ÖÆ´¤ì¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÃÏ¸µ¡¦ºë¶Ì¤¬ËÜµòÃÏ¤ÎÀ¾Éð¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿ÇØ·Ê¤òÃÎ¤ë¤È¡¢¡ÖÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ëÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤³¤È¡£12µåÃÄ¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¹Ô¤¤¿¤¤µåÃÄ¤Ë¹Ô¤±¤ë¤È¤¤¤¦±¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡£±¿¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¤¤¤Áª¼ê¡£°ì½ï¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò¶¯¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èà¾¡Éé»Õá¤Î»ëÅÀ¤«¤é¤â¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥×¥íÌîµå³¦¤Ç8Ç¯´Ö²á¤´¤·¤¿¤«¤é¤³¤½ÅÁ¤¨¤¿¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡ÖÄø¤è¤¯¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÅ¬Åö¤Ë¡×¤À¡£¡Ö¿Í´Ö¡¢¥¬¥Á¥¬¥Á¤ÇÄ©¤à¤è¤ê¡¢8³ä¤°¤é¤¤¤ÎàÅ¬Åöá¤Ç¤¤¤ëÊý¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡×¡£¤½¤¦¤·¤¿¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Î¥±¥¢¤â´Þ¤á¡¢¡Ö¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢Íê¤â¤·¤¯ÏÃ¤·¤¿¡£¡Ê¾å²¬¿¿Î¤¹¾¡Ë