10月23日、プロ野球ドラフト会議が行われ、新潟県勢からは5人の選手が指名を受けました。選手たちは大きな夢の舞台に向け、意気込みを新たにしています。

■能登投手は阪神から5位指名！オイシックス3選手が指名受ける

23日、都内で開かれたプロ野球ドラフト会議。



全国の有力選手たちが固唾をのんで運命の瞬間を待つ中、阪神タイガースから5位指名を受けたのは、オイシックス新潟アルビレックスBCの能登嵩都投手です。





■関根学園・池田選手はソフトバンクから育成1位指名

去年、オイシックスに入団した能登投手は最速151キロのストレートを武器に、今シーズンは開幕投手も務め、リーグ最多勝利など4部門でリーグトップの成績を残しました。【能登嵩都 投手】「（阪神は）優勝しているチームでとても強い。そこになんとか割り込んで入れるような能力、ずば抜けたものではないが、必要とされるピッチャーになれれば」オイシックスからはこのほか最速153キロのストレートやチェンジアップが武器の牧野憲伸投手が中日ドラゴンズから育成1位で指名されました。【牧野憲伸 投手】「即戦力としてみられていると思うので、春のキャンプから100％出せるくらいの調整をして、いち早く支配下に上がって一軍でたくさん投げたい」そして、去年、期待されながらも指名から漏れた外野手・知念大成選手もリーグ打点王などの成績を残し、読売ジャイアンツから育成5位指名。【知念大成 選手】「幼い頃から憧れのチームで、個人としては必死になって泥臭く、これまで以上に頑張らないといけないと思う。なんとか巨人の一員になれるように、今よりもっと頑張っていきたい」喜びを爆発させるのは選手だけではありません。【涙を流すファン】「もう…言葉にならないくらいうれしい」

さらに、夏の球場を沸かせた高校生も！



福岡ソフトバンクホークスから育成1位指名を受けたのは、強肩強打のキャッチャー・関根学園の池田栞太選手です。



【池田栞太 選手】

「いつ呼ばれるのかという不安も正直あったし、こうやって指名されたのは本当によかった」



今年の夏、ともに準決勝まで勝ち進んだチームメートもクラッカーに花束、胴上げで池田選手を祝います。



関根学園出身で、現在、西武で活躍する滝澤夏央選手に続いた池田選手。憧れの先輩との対戦時の目標を問われると…



【関根学園 安川監督】

「滝澤さんの盗塁を刺したいって…」



【池田栞太 選手】

「盗塁刺したいです」



夢の舞台での大きな目標を掲げました。



【池田栞太 選手】

「やはり、支配下登録されないと一軍の舞台には立てないと思うので、支配下登録されて、自分のアピールポイントであるスローイングを一軍の舞台で発揮したい」



このほか、帝京長岡高校出身で日本海リーグのチームに所属している幌村黛汰選手も東北楽天イーグルスから育成1位指名を受けています。

■運命の日から一夜明け…さらなる飛躍誓う

運命の日から一夜明け、さっそく練習に取り組んだオイシックスの選手たち。ファンを前にさらなる飛躍を誓いました。



【能登嵩都 投手】

「二軍だったから通用していたんだと思われないようなピッチングができれば、期待して応援し続けてもらえるのかなと」



それぞれの場所で大きな飛躍を誓った選手たちのこれからに注目です。