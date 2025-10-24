Ado、アルバム『残夢』収録曲「0」MVを誕生日にサプライズ公開
Adoが、2ndオリジナルアルバム『残夢』収録曲「0」のミュージックビデオを、23歳の誕生日であるきょう24日にサプライズ公開した。
【動画】誕生日にサプライズ公開！Ado「0」ミュージックビデオ
「0」のミュージックビデオでは、AdoのイメージディレクターであるORIHARAがイラストを手がけ、てんてこがイラストサポートとして参加。映像はグラフィックモーションデザイナーのKazz Fukudaが担当し、「失敗を繰り返しながらも大切なものを守って走り続ければ、いつか祝福が訪れる。正誤の判断は後からしかできないが、進み続けた先、歩んだ道のりはあなたを愛している。」というメッセージが込められている。
Adoは2020年10月に「うっせぇわ」でメジャーデビューして以来、2025年で活動5周年イヤーに突入。4月には女性ソロアーティストとして初となる国立競技場でのライブを成功させ、現在は2度目のワールドツアー『Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll』を完遂。11月には、自身初のドームツアー“Ado DOME TOUR 2025「よだか」”を東京と大阪で開催する。
また、Adoは22日にライブ映像作品『モナ・リザの横顔』をリリース。Blu-rayとDVDの初回限定盤には、神奈川・Kアリーナ横浜公演2日目で披露された「0」と「向日葵」のスペシャル映像も収録されている。
