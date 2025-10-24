「パートは家事をするためだろ」怠惰な夫のありえない発言に愕然！＜支配の家からの脱出 2＞【本当にあった読者のはなし Vol.111】
■家計が苦しいことを夫に話してみると？
ある夜、思い切って夫に話をしました。
「最近、生活がきついの。少しでいいから協力してくれない？」
勇気を振り絞って伝えたその一言に、夫はゲームの画面から視線を上げもせず、「は？」と短く返しました。
「家事とか、育児とか……少しでも手伝ってくれたら助かるんだけど」
私の言葉を遮るように、夫はため息をつきました。
「お前、パートで時短勤務してんだろ。家のことをやるための時間じゃねえの？」
その言葉は、まるで刃のように私の胸に刺さりました。
■「嫌なら俺が…」続く夫の発言に衝撃！
「嫌なら、俺がパート勤務してやるよ。代わりにお前がフルタイムで働け」
淡々とした口調。
怒鳴られたわけでもないのに、心の中で何かが壊れる音がしました。
私はその場で何も言えず、ただ立ち尽くしていました。
その夜、子どもが眠る横で、私は静かに泣きました。
この人は、私の味方じゃない。
そう気づいた瞬間、長い間かけて積み上げてきた“夫婦という形”が音を立てて崩れていくのを感じました。
翌朝、夫は何事もなかったように出勤していきました。
私も何も言わず、子どもを保育園に連れていき、いつも通りパートに出ました。
でも、胸の奥ではずっと同じ言葉が響いていました。
――「嫌ならフルタイムで働け」。
あの日から、私の中で何かが確かに変わり始めたのだと思います。
夫への愛情は、もうほとんど残っていませんでした。
(ウーマンエキサイト編集部)
※この漫画は読者の実話を元に編集しています。また、イラスト・テキスト制作に一部生成系AIを利用しています。
(ウーマンエキサイト編集部)