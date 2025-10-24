※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

着任早々に生徒の反感を買った非常勤講師・岡田は、コネ採用の事実に傷つき、人気実習生・川合への嫉妬を募らせる。川合が男子生徒・三村に告白される場面を目撃し、「不適切な関係だ」と校長に告発。呼び出された川合は、生徒の気持ちを思い真実を語れず沈黙し、校長の失望を招いてしまう。濡れ衣を着せられた川合を救うため、生徒たちは真実を伝えようと校長室へ。その頃、岡田は校長に責められる川合の姿が見たかったとほくそ笑むのだった。



■また…!?義母からの“お節介メール”

■結婚して妊娠して――幸せなはずなのに■なぜ三村が校長室に…？川合が追及され、信用を失っていく様子を想像しては楽しんでいた岡田。そんな最中、義母からまたしても鬱陶しい連絡が届き、苛立ちます。夫も味方してくれず、「妊娠もして結婚もして、幸せなはず…よね？」と、自分に言い聞かせるようにつぶやきます。その矢先、職員室で「三村が校長室に入っていったらしい」と耳にし、思わず顔色を変える岡田。もし誤解を解かれたら、告発の嘘が明るみに出てしまう――。一瞬の焦りのあと、「口裏を合わせているに違いない」と訴えればいいと、またしても卑しい企みを巡らせるのでした。(スズ)