＝LOVE「Mステ」生出演 話題のバズリ曲メドレー披露に反響
【モデルプレス＝2025/10/24】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEが10月24日、テレビ朝日系『ミュージックステーション』（よる9時〜）に生出演。話題のバズリ曲『超特急逃走中』『ラブソングに襲われる』をスペシャルメドレーで披露した。
【写真】指原プロデュースアイドル、美脚輝くアー写
『超特急逃走中』は、TikTokにて「体感チャレンジ」でバズリ中の話題曲で、2025年2月の配信スタートから徐々に火が付き、ストリーミング累計は間もなく2,000万回を突破する勢いで人気が高まっている。
また新曲『ラブソングに襲われる』は、10月8日に19thシングル表題曲として発売され、Billboard JAPAN Top Singles Salesなどで自己最高初週売上を更新し、見事1位を獲得。さらにCDセールスも現在累計40万枚を突破し、ストリーミングにおいても自身最速となる約1か月半で累計2,000万回を突破するなど、今まさに人気の楽曲2曲のスペシャルメドレー披露となり、SNSでも大きな盛り上がりを見せている。
なお、本日24日22時より『ラブソングに襲われる』リリースを記念してリスパ映像生配信を開催する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】指原プロデュースアイドル、美脚輝くアー写
◆＝LOVE「Mステ」バズリ曲披露に反響
『超特急逃走中』は、TikTokにて「体感チャレンジ」でバズリ中の話題曲で、2025年2月の配信スタートから徐々に火が付き、ストリーミング累計は間もなく2,000万回を突破する勢いで人気が高まっている。
なお、本日24日22時より『ラブソングに襲われる』リリースを記念してリスパ映像生配信を開催する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】