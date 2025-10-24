「僕の子どもなんだ」突然現れたのは夫の娘..?! とんでもない事態に妻が下す究極の選択とは
「問題のない夫婦」だと思っていた日常は、ある日突然崩壊します。優しく誠実なはずの夫。その夫が抱えていた「秘密」が、妻に究極の選択を迫ってくる「優しい夫の秘密は何？」とはー？
主人公の恵（めぐみ）は、夫の翔太（しょうた）との結婚生活を平穏で幸せなものだと信じていました。しかし、ある時から翔太が自分を避けているように感じ始めます。
その原因を探るうち、恵は夫・翔太が「とんでもない事態」に巻き込まれていることを知るのです…！
もし自分の夫が同じ状況になったら…？
ある時から、夫の様子が変な気がする妻。違和感が膨らんでいきます。
体調不良で会社を早退した妻が見たものはー？。
女子高生にお金を渡している夫…？！
問い詰めてみるとー？
待って！ 予想外！
この後は「優しい夫」の裏に隠された秘密の重さと、それに立ち向かう妻の葛藤と決断が描かれます。誰もが他人事ではない「夫婦の絆」や「家族の形」が試される展開は、非常にスリリング。
「もし自分の夫が同じ状況になったら？」―そんな問いを投げかけられるような、深く考えさせられる作品です。平穏な日常に潜む「秘密」と「試練」に立ち向かう夫婦の物語を、ぜひ追いかけてみてください。
＞＞【まんが】優しい夫の秘密は何？
(ウーマンエキサイト編集部)
