米ＣＰＩは市場予想下回る伸び、ドル急落反応 ドル円一時１５２．３０レベル＝ＮＹ為替



９月米消費者物価指数（ＣＰＩ）は前年比＋３．０％と市場予想＋３．１％を下回った。前月比は＋０．３％と市場予想＋０．４％を下回った。この結果に市場はドル売り反応を強めている。ドル円は152.90付近から一時152.30近辺まで急落。ユーロドルは1.1610付近から1.1648近辺まで買われた。米１０年債利回りは４．０１％付近から３．９６％付近まで急低下した。



USD/JPY 152.43 EUR/USD 1.1641 EUR/JPY 177.48

