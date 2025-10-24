ドル円のピボットは１５２．５９円付近＝ＮＹ為替
ドル円のピボットは１５２．５９円付近＝ＮＹ為替
ピボット分析 東京時間（21:45現在）
ドル円
現値152.42 高値153.06 安値152.30
153.65 ハイブレイク
153.35 抵抗2
152.89 抵抗1
152.59 ピボット
152.13 支持1
151.83 支持2
151.37 ローブレイク
ユーロ円
現値177.45 高値177.70 安値177.20
178.20 ハイブレイク
177.95 抵抗2
177.70 抵抗1
177.45 ピボット
177.20 支持1
176.95 支持2
176.70 ローブレイク
ポンド円
現値203.48 高値203.94 安値203.26
204.54 ハイブレイク
204.24 抵抗2
203.86 抵抗1
203.56 ピボット
203.18 支持1
202.88 支持2
202.50 ローブレイク
