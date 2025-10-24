ジャパンＸＶ、豪州Ａ戦の大敗から仕切り直しの１勝　香港から計９トライ、５９―１４で圧勝

◇ラグビー 親善試合 ジャパン・フィフティーン５９―１４ 香港（２４日、香港）

日本代表に準ずるジャパン・フィフティーン（ＸＶ）は、香港に５９―１４で勝利した。日本代表は２５日に「リポビタンＤ チャレンジカップ２０２５」で、オーストラリアとのテストマッチを国立競技場で迎える。

ジャパンＸＶは前半１３分までに、ＣＴＢ広瀬雄也（東京ベイ）などが連続トライを奪い、１２―０とリード。同２１分には、敵陣深くの相手反則からクイックスタートし、左に展開して広瀬が２トライ目を挙げた。同２７分は、敵陣での連続攻撃から、ＷＴＢ高本とむ（ＢＲ東京）が突破して追加点。同３２分に１トライを返されたが、前半終了間際にロックのバンジーランド（東京ベイ）のトライ、ＦＢ松永拓朗（ＢＬ東京）のキックで３３―７として折り返した。

後半は７分、ジャパンＸＶがラインアウトモールを押し込んでトライ。３８―７とリードを広げる。同１５分、２４分に追加点で５０―７。２６分に相手に２トライ目を献上するが、すぐさまＳＯ中楠一期（ＢＲ東京）がトライを取り返す。ジャパンＸＶは１８日にオーストラリアＡとの強化試合で７―７１の大敗を喫していたが、この日は計９トライを挙げる大勝。５月（６４〇１２）以来となった香港戦で２連勝とした。