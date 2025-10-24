放送当日に番組内容変更が発表されたフジテレビ系バラエティー番組「酒のツマミになる話」（金曜・午後９時５８分）が２４日放送され、番組冒頭でナレーションとともに「今週の放送は予定を変更して３月１４日の放送回でお楽しみください！」とのお知らせテロップが入った。

フジテレビが当日に放送内容変更を発表。関係者によると、放送直前に局幹部らが番組上の演出などを問題視したという。番組ホームページでは当初、詳細な放送内容が記載されていたが、現在は「お知らせ 放送内容を変更してお送りします」と修正されている。

１７日に予告した内容は「ハロウィーンパーティー開催」として、ゲストが仮装して「初のブランド品は何がオススメ？」などのテーマでトークする予定で、この日のテレビ欄も同様の内容が記載されていた。出演者は千鳥の大悟、ノブのほかガクテンソクの奥田修二、中島知子、松丸亮吾ら。大悟は１１月１日に復帰予定の松本人志を意識したとみられる金髪＆筋肉隆々な白Ｔシャツ姿のコスプレ、ちょんまげラーメンの田淵章裕はちょんまげのかぶり物をして登場していた。

フジテレビは放送内容変更について「詳細については回答を控えさせていただきますが、番組を楽しみにしていた皆様にはご迷惑をおかけして申し訳ございません」とコメントした。