『コーチ』第2話、刑事・犬飼貴丈VS容疑者・渡邊圭祐に反響「ビルドとウォズ」「仮面ライダー対決しとる」【ネタバレあり】
俳優の唐沢寿明が主演を務めるテレ東ドラマ9『コーチ』（毎週金曜 後9：00）の第2話が、24日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【場面カット】不敵な表情…容疑者となる有名俳優の増岡（渡邊圭祐）
原作は、元新聞記者ならではのリアリティーある描写でベストセラーを多数生み出している堂場瞬一氏による警察小説『コーチ』（創元推理文庫）。捜査に失敗し、行き詰まり、逃げ出したくなっている若手刑事たち。そこに現れた“冴えないおじさん”向井光太郎（唐沢）。実は、警視庁人事二課から派遣された特命職員だった。「コーチ」の的確なアドバイスで、刑事としてだけではなく、人間としても成長していく、異色の警察エンターテインメント。
東新宿署刑事課強行犯係刑事の所貴之（犬飼貴丈）はその人当たりの良さを生かそうと、取調べ担当官を目指しているが、いざ本番になると大学生（田中洸希）にすら振り回される始末。そこへ応援という名目で、向井が現れる。
とあるクラブで乱闘騒ぎが発生。被害者の証言によると犯人は有名俳優の増岡（渡邊圭祐）らしい。所は増岡の取り調べを任されることになるが、動揺する様子も見せずにのらりくらりとかわす増岡に振り回されてしまう。
全く糸口を見つけられないまま、増岡が撮影のため渡米することに。所と向井は、監督やメイク担当、事件現場にいた第三者に聞き込みを敢行し証拠を集める。事件当時の映像が発見されるも、映っている人物が増岡かは判断できない。
しかし、もう残された時間もなく、増岡への取り調べを行うことに。一つ一つ増岡の怪しい点を指摘し追い詰めていく。一方の増岡は、実際に殴っている映像がないことに気付き、勝ちを確信する。しかし、そこで口にした一言が引き金となり、所は真実を暴き出す。
終幕には、巧みな駆け引きを見せ、増岡から自供を引き出した。
視聴者が注目したのは、犬飼と渡邊の対決。犬飼は『仮面ライダービルド』で主人公・仮面ライダービルド役。渡邊は『仮面ライダージオウ』で仮面ライダーウォズを演じた。作品を超えた仮面ライダーバトルにネットでは「ビルドとウォズ」「仮面ライダー対決しとる」「仮面ライダー対決やな」「元仮面ライダー対決アツイ」といったコメントが寄せられた。
