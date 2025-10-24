INI¡¦Æ£ËÒµþ²ð¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¡¦ÌÚÂ¼ËïºÈ¤Ø¤Î»×¤¤¡ÖÈà¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÊø²õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
11¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦INI¤¬23Æü¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ÖINI THE MOVIE¡ØI Need I¡Ù¡×¡Ê10·î31Æü¸ø³«¡Ë¤ÎÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐ¾ì¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤¬»×¤¤¤òÅÁ¤¨¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£ºî¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¸½ºß¤Þ¤ÇÌó4Ç¯´Ö¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»Ñ¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤¿INI½é¤Î±Ç²èºîÉÊ¡£ÉñÂæ°§»¢¤Ç¾¾ÅÄ¿×¤µ¤ó¡Ê22¡Ë¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¥«¥á¥é¤Ï²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÊÌ¤Ë°Õ¼±¤Ï¤»¤ºÁÇ¤Î¾õÂÖ¤ò½Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤âËÜÅö¤ËÅÁ¤ï¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢INI¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¸«¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Èøºê¾¢³¤¤«¤éÀ¾Þ«¿Í¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼Âç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏÎÙ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¥Õ¥ê¥Ã¥×¥È¡¼¥¯¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ£ËÒµþ²ð¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÌÚÂ¼ËïºÈ¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡È¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤¿¤«¤éINI¤¬¤¢¤ë¡É¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¡¢¡ÖÈà¡ÊÌÚÂ¼¤µ¤ó¡Ë¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¤È¤¤«¤éÀèÆ¬¤òÁö¤Ã¤ÆÁ´ÂÎ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£INI¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÕÇ¤´¶¤â¶¯¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Èà¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÊø²õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤ËÜÅö¤ËINI¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡£ÌÚÂ¼ËïºÈ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÈ¯É½¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢Èøºê¾¢³¤¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¤¬À¾Þ«¿Í¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤Ø»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ëÈÖ¤Ë¡£Èøºê¤µ¤ó¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤«¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ã¤¹¡£¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£°ì²ó½Ð¤¹¤ï¡×¤È¤³¤Ü¤·¤Ê¤¬¤é½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÈÀ¾¤¬¤¤¤¿¤«¤éINI¤¬¤¢¤ë¡É¤È¡¢Æ£ËÒ¤µ¤ó¤¬ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ë¸þ¤±¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¥³¥á¥ó¥È¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤éÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬Èô¤Ó¡¢Èøºê¤µ¤ó¤Ï¥¿¥¸¥¿¥¸¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£À¾¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤¤¤¤¤«¤éÀâÌÀ¤·¤Æ¤è¡ª¡×¤È¤»¤«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Èøºê¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀ¾¤¯¤ó¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¾ï¤ËÁ°¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òÀè¿ØÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÏÀ¾¤¯¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ÎÃæ¤Ë¡¢À¾¤¯¤ó¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Ç¥«¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È»×¤¤¤ò¹ðÇò¡£Èøºê¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢À¾¤µ¤ó¤Ï¡Ö°ì²ó¤Á¤ã¤ó¤È¿³µÄ¤·¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¤±¤ÉŽ¥Ž¥Ž¥¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´î¤ÖÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£