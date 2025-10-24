新体制timeleszの初CDシングルが11月12日に両A面シングルとしてリリースされる。先行してMVが公開された「Steal The Show」に続き、「レシピ」のMVも公開され、これで表題曲の2曲が出揃ったこととなる。

（参考：timelesz 菊池風磨「もう1回やって16人組にしようかな」 『タイプロ』きっかけの飛躍を振り返る）

■聴く人の“心を奪う”攻めのダンスナンバー「Steal The Show」 新曲「Steal The Show」は、日本テレビ系バスケットボール応援ソング。「世界を驚かす」というバスケ日本代表選手の決意にも共鳴する、ダンサブルなナンバーとなっている。誰しもに訪れる逆境や目標に向かう上で磨かれていく個性の大切さを歌に込めた応援歌となっており、新体制timeleszが時代の主役へと上り詰めていくという8人の決意もリンクしている。タイトルでもある〈Steal The Show〉＝“人気をさらう”というフレーズは、楽曲中のラップパートで放たれ、まさに彼らの現在地を示すキーワードといえる。

MVは巨大な金庫を思わせる近未来的なセットをバックに、スピード感に満ちたダンスで観る者を圧倒する。異なるシチュエーションが重なり合う映像構成が、作品全体にドラマティックな緊張感を生んでいる。ハードなダンスを完璧にこなしながらも、ソロシーンなどでは一転して憂いを帯びた表情を見せるなど、2月に加入した新メンバー5人の表現力にも幅が出てきた印象だ。レーザーや照明の演出に負けない疾走感のあるパフォーマンスは必見である。

MVにあわせて、公式YouTubeチャンネルではメンバーがMVを観ながら語り合うリアクション映像も公開。メンバーの感想や撮影の裏側も伝えられた。菊池風磨は「めっちゃ揃ってるじゃん」とコメントし、シンクロ率の高いダンスシーンの完成度に満足した様子。2番については、松島聡は「ギャップがいいよね」、佐藤勝利も「めっちゃカッコいいね」と絶賛し、篠塚大輝も「踊ったな」とハードな撮影を振り返っていた。

■ドキュメンタリー風MVで見せた、子どもたちと過ごす穏やかな時間 10月19日に公式YouTubeチャンネルで公開された「レシピ」のMVで、8人は「Steal The Show」とはまた違った表情を見せてくれた。同曲は松島が初主演、猪俣周杜も出演するドラマ『パパと親父のウチご飯』（テレビ朝日系）の主題歌。嬉しい時も、苦しい時も、大切な人と過ごす日々の中にこそ、人生を彩る“レシピ”がある――そんな何気ない日常の幸せを描いたハートフルな楽曲だ。ドラマの世界観ともリンクした、前向きであたたかなポップチューンである。

幼稚園を舞台に、メンバーが先生となって子どもたちと一日を過ごす自然体な姿が描かれたドキュメンタリータッチのMV。振り付けを教えたり、給食をともにしたりと、触れ合いの中で垣間見える柔らかな表情が印象的だ。「だいすき」と書かれた似顔絵を贈られ、思わず笑顔がこぼれるラストシーンも心をあたためる。8人のナチュラルな表情が散りばめられた明るいMVには、元気をもらうことができる。

「Steal The Show」と「レシピ」は、対照的な世界観を通じて、8人の確かな進化を見せた。過密なスケジュールの中でも研鑽を重ねたアリーナツアーを経て、その表現力は一段と深みを増している。ファンの声援を追い風に、彼らの歩みはさらに加速していくだろう。（文＝北村ゆき）