きのう（23日）、プロ野球ドラフト会議が行われ、岡山・香川ゆかりの選手合わせて7人が指名を受けました。その中で、ヤクルトスワローズから2位で指名された、岡山市出身で城西大学の松川選手の指名の瞬間に密着しました。

【画像を見る】喜びに沸く岡山の実家！母・理沙さんと妹・瑠夏さん

松川選手 走攻守揃った身長183cmの大型ショート

（会場アナウンス）

「第2巡選択希望選手、東京ヤクルト、松川玲央内野手、城西大学」





東京ヤクルトから2位指名を受けた城西大学の松川玲央選手。チームメイトと喜びを分かち合いました【画像①】。

（城西大学 松川玲央選手）

「第2巡。ここから2巡目始まりますね。松川玲央。えっ？なんですか？足がガクガクする」



岡山市出身の松川選手は、走攻守3拍子揃った183センチの大型ショート。首都大学リーグでは、1年生の秋から5季連続でベストナインに輝きました。50メートル5秒88の俊足の持ち主で、大学通算打率は3割を超えます【画像②】。

（城西大学 松川玲央選手）

「1年目のタイトルとしては新人王取りたいですし、将来はトリプルスリーという目標も掲げているので、まずは1年目からチームの戦力として戦えるような準備をしっかりとしていきたい」

ドラフト2位指名 その時、母は「どうしよ涙出てくる」

小学生のときは、岡山のクラブチーム・庭瀬シャークスに所属し全国大会に出場【画像④】。関西高校では、キャプテンとしてチームを秋の中国大会出場に導きました。

岡山市の実家では、母親の理沙さんと妹の瑠夏さんが指名の瞬間を祈るように待っていました【画像⑤】。

（テレビ放送より）

「ヤクルト 松川玲央」



（松川選手の母親・理沙さん【画像⑥】）

「えっ・・・」

2位での指名に驚くとともに、涙を流す母親の理沙さん【画像⑦】。子ども4人を女手一つで育ててきた理沙さんは、松川選手の一番のファンでもあります。

（松川選手の母親 理沙さん）

「うそ、良かった。よっしゃ」



「夢じゃないなと思って、言葉にしていれば夢が叶うなっていうのを玲央に教えてもらった」



「ここからしっかりとプロ野球選手・・どうしよ、涙出てくる。松川玲央として頑張ってもらいたいなって思います」

母・理沙さん「もうヤクルトめっちゃくちゃ飲みます！」

――指名された瞬間は、どのようなお気持ちでしたか。



（松川選手の母親・理沙さん）

「もう全く準備できてなかったんですよね。だから、まあ、悲鳴にも近い奇声を上げてしまったんですけれども」



「でも、もう信じられなくって。こんなに体が震える、手が震える、心が震えるっていうのが、今日すごく実感させてもらいました」

――最近は怪我などもあり、不安もあったのではないでしょうか。



（松川選手の母親・理沙さん）

「本当、最近さっぱりで。打てなかったし怪我もあったし、だからどの雑誌見ても玲央の名前がなかったりして。そのたびに一喜一憂したり。でも良かった。やっぱりみんな見てくれてたんですね」



「プロ野球のスカウトさんも監督さんも、本当ありがとうございます。ヤクルトさん、本当ありがとうございます。もうヤクルトめっちゃくちゃ飲みます」

「小さい時はすっごく手のかかる子」今は...

――お母様から見て、玲央さんはどんなお子さんでしたか。



（松川選手の母親・理沙さん）

「もう全然スーパーヒーローではなかったんです。よく言えば野球だけしかやってこない『野球バカ』。小さい時はすっごく手がかかる子で、じっとできなくて。どこに行ってもうろうろするし、車の中でもスパイダーマンが大好きですぐにぶら下がったり」



「本当に手がかかる子だったのが、今日のインタビューですごいちゃんとしたこと言ってたんで、すごく成長できたのは、やっぱり関わってくれた方のおかげだと思っています」

――プロの世界へ羽ばたく息子さんへ、どんな選手になってほしいですか。



（松川選手の母親・理沙さん）

「ドラフトはゴールじゃないよっていうのは、本人が一番分かっていると思います。ここからまた、しっかりとプロ野球選手・松川玲央として頑張ってもらいたい」



「そして、今までと変わらず、野球を愛して、周りの人からも愛される選手になってもらいたいです」

祖父・小士郎さんも涙「とにかく野球小僧だった」

そして、松川選手の祖父・小士郎さんは、母・理沙さんと抱き合って、孫のドラフト指名を喜びました【画像⑫】

（松川選手の祖父 小士郎さん）

「小さいときから夢であったプロ野球選手。とにかく野球小僧で、野球に対してはがむしゃらに一生懸命する子だった。夢が叶って本当に嬉しく思います」



――お孫さんの夢が叶いましたね。



（松川選手の祖父・小士郎さん）

「小さい時からの夢であったプロ野球選手。夢が叶って、もう本当に嬉しく思います。小学校、中学校、高校、大学とそれぞれの指導者の方に本当に感謝します」



――プロでは、どんな活躍を期待しますか。



「これからはプロ野球の世界に入るわけですけど、小さい子供たちが憧れる選手になって」



「本人が言ってますように、プロの世界でトリプルスリーを狙えるような、また日本を代表するような選手になってほしいと思います。今度はもう日本代表、WBCにも行くような選手になってほしいです」

そして、松川選手本人から電話が

今年は、右ひじのけがの影響でなかなか結果が出ないことも…。苦しい時期を乗りこえ獲得した指名に、祝福に駆けつけた家族や友人の喜びもひとしおです【画像⑭】。

そこへ、松川選手本人から電話が。



（♪電話）

（松川選手の母親 理沙さん）

「玲央！おめでとう！」

（松川選手）

「今終わって車で帰ってる」

（松川選手の母親 理沙さん）

「おめでとう、玲央」

（松川選手）

「ありがとう」

（松川選手の母親 理沙さん）

「こっちでも盛り上がってるよ」

（みんな）

「おめでとう」

（松川選手の母親 理沙さん）

「玲央愛してる！」

（松川選手）

「愛してる！」

（松川選手の母親 理沙さん）

「おっけー！愛してる！」