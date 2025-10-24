日経225先物：24日22時＝140円高、4万9460円
24日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比140円高の4万9460円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万9299.65円に対しては160.35円高。出来高は3970枚となっている。
TOPIX先物期近は3274ポイントと前日比1ポイント高、TOPIXの現物終値比は4.55ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49460 +140 3970
日経225mini 49465 +145 66303
TOPIX先物 3274 +1 4655
JPX日経400先物 29525 +30 350
グロース指数先物 727 +5 253
東証REIT指数先物 売買不成立
