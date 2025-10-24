　24日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比140円高の4万9460円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万9299.65円に対しては160.35円高。出来高は3970枚となっている。

　TOPIX先物期近は3274ポイントと前日比1ポイント高、TOPIXの現物終値比は4.55ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 49460　　　　　+140　　　　3970
日経225mini 　　　　　　 49465　　　　　+145　　　 66303
TOPIX先物 　　　　　　　　3274　　　　　　+1　　　　4655
JPX日経400先物　　　　　 29525　　　　　 +30　　　　 350
グロース指数先物　　　　　 727　　　　　　+5　　　　 253
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース