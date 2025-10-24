こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

高温で外はカリっと、中はふっくらと調理ができるガスコンロのグリル。魚だけでなく、肉や野菜も美味しく焼くことができて便利ですが、調理後の後片づけが正直面倒。

掃除を怠ると、固まった油汚れや頑固な焦げがこびりつき、さらに厄介な状況に……。でも、時間や後片づけの手間をかけずに、手軽に「焼き目の付いた料理」を作りたい人におすすめのアイテムがあるんです！

今回紹介するのは、CB Japan（シービージャパン）の「COPAN レンジグリル レクタングル」。

電子レンジでチンするだけで、食材にしっかり焼き目が付けられる調理器の魅力に迫ります。

レンジ調理で魚や肉に焼き目が付く優れモノ！

「COPAN レンジグリル レクタングル」は、魚や肉を入れて電子レンジでチンするだけでOK。焼き目の付いた料理があっという間に完成します。

本体の底に特殊なシリコーンゴムを採用。電子レンジのマイクロ波を熱に変え、グリル面に伝えます。

波型のグリル面は、凹部に食材から出る油を落としつつ、凸部でフライパンやグリルのような焼き目を付ける設計になっています。

アルミメッキ鋼板を使用したフタと本体はマイクロ波が食材に届くのを抑え、加熱し過ぎを防ぎます。

フタ付きなので、油跳ねや臭いが広がる心配もなし。火加減や焦げ具合を気にしなくていいから、レンチン中に他の作業ができるのも嬉しいポイントです。

グリル調理だけでなく、焼く・茹でる・炒める・炊く・蒸す・煮る、さらに温め直しもOK。

生姜焼きやピラフ、焼売、肉じゃが、カレイの煮付け、パスタ料理とも相性抜群。

料理初心者でも安心なレシピ付き。これ1つあれば、料理のレパートリーも広がること間違いなしです！

フタと本体の2パーツ構造＆フッ素樹脂加工でお手入れもラクラク。食洗機対応なのも◎

「便利なアイテムだけど、掃除が大変なのでは？」

いえいえ、そんなことはありません。「COPAN レンジグリル レクタングル」は調理した後のお手入れが、とっても楽なんです。

グリル部はフッ素樹脂加工が施されており、ゴシゴシこすらなくても汚れが落ちやすいのが特長。油汚れもサッと落ちますよ。

本体とフタの2パーツのみなので、付属品を外して洗ったりする手間もありません。

食器洗い乾燥機にも対応しているので、時短にも効果を発揮します。

コンパクト＆軽量！調理後そのまま食卓に出せるデザインも◎

本体は幅が28.5cm×17.7cm、高さが9.8cmとコンパクトなサイズが魅力。キッチンの限られたスペースでも収納しやすいんです。

重さはたったの495g。軽量なので持ち運びやすく、持ち手も付いているのでそのまま食卓に出せるのもGOOD。

電子レンジでチンするだけで、美味しい料理が作れるばかりか洗い物もラクになる「COPAN レンジグリル レクタングル」。

油汚れを気にしてグリル料理を諦めていた人は、ぜひ活用してみてください！

シービージャパン 電子レンジ調理器具 電子レンジで魚焼き [ 炒める 茹でる 焼く 煮る 蒸す 炊く がこれ1つ ] 食器洗浄機対応 レシピ付き レンジグリル レクタングル copan 2,997円 Amazonで購入する PR PR 4,400円 楽天で購入する PR PR 3,680円 Yahoo!ショッピングで購入する

Image: Amazon.co.jp

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。