最初に言っておきますが、限定された状況での話です。

突如発表されたM5チップ、そしてM5搭載の新型MacBook Pro。どうやらM4世代と比べて、CPU性能もGPU性能もAI処理もグンとアップしているらしく、頼もしい1台になってくれそうな予感。

でもちょっと気をつけたいのが、M5 MacBook Pro（14インチ）の発熱。

Vadim Yuryev氏の報告によると、Cinebenchの高負荷時はM5チップの発熱にシングルファンの冷却がついてこれなくて、サーマルスロットリング（熱による性能低下）が起こっているとのこと。

これは今後出るであろう、MacBook Airにも悪いニュースと呟いていますね。

…そっか！ MacBook Airってファンレスだから、排熱条件はさらに悪く…うぐぅ…。

まぁ、今回はベンチマークでハチャメチャに負荷をかけるような状況ですから、ずっと性能が出ない。みたいな話じゃあない。MacBook Airを選ぶユーザーだって、そんな働かせ方はしなそうですけどねー。

でも、僕はPCクーラー台を用意しておこうと思います。念の為。保険ね、保険。

