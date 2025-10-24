最初に言っておきますが、限定された状況での話です。

突如発表されたM5チップ、そしてM5搭載の新型MacBook Pro。どうやらM4世代と比べて、CPU性能もGPU性能もAI処理もグンとアップしているらしく、頼もしい1台になってくれそうな予感。

でもちょっと気をつけたいのが、M5 MacBook Pro（14インチ）の発熱。

Bad news for the M5 MacBook Air..



The single fan on the new M5 MacBook Pro is NOT keeping up, leading to thermal throttling of the M5 chip in Cinebench 2024.



Single to Multi-core score ratio:

M4: 5.38x

M5: 5.07x



Apple, PLEASE give us 2 fans!



Link to full video below pic.twitter.com/lGmTSJjPRQ - Vadim Yuryev (@VadimYuryev) October 23, 2025

Vadim Yuryev氏の報告によると、Cinebenchの高負荷時はM5チップの発熱にシングルファンの冷却がついてこれなくて、サーマルスロットリング（熱による性能低下）が起こっているとのこと。

これは今後出るであろう、MacBook Airにも悪いニュースと呟いていますね。

…そっか！ MacBook Airってファンレスだから、排熱条件はさらに悪く…うぐぅ…。

まぁ、今回はベンチマークでハチャメチャに負荷をかけるような状況ですから、ずっと性能が出ない。みたいな話じゃあない。MacBook Airを選ぶユーザーだって、そんな働かせ方はしなそうですけどねー。

でも、僕はPCクーラー台を用意しておこうと思います。念の為。保険ね、保険。

Source: X