M5 MacBook Pro、性能はスゴイけど冷却が足りないのかも？
最初に言っておきますが、限定された状況での話です。
突如発表されたM5チップ、そしてM5搭載の新型MacBook Pro。どうやらM4世代と比べて、CPU性能もGPU性能もAI処理もグンとアップしているらしく、頼もしい1台になってくれそうな予感。
でもちょっと気をつけたいのが、M5 MacBook Pro（14インチ）の発熱。
Bad news for the M5 MacBook Air..- Vadim Yuryev (@VadimYuryev) October 23, 2025
The single fan on the new M5 MacBook Pro is NOT keeping up, leading to thermal throttling of the M5 chip in Cinebench 2024.
Single to Multi-core score ratio:
M4: 5.38x
M5: 5.07x
Apple, PLEASE give us 2 fans!
Link to full video below pic.twitter.com/lGmTSJjPRQ
Vadim Yuryev氏の報告によると、Cinebenchの高負荷時はM5チップの発熱にシングルファンの冷却がついてこれなくて、サーマルスロットリング（熱による性能低下）が起こっているとのこと。
これは今後出るであろう、MacBook Airにも悪いニュースと呟いていますね。
…そっか！ MacBook Airってファンレスだから、排熱条件はさらに悪く…うぐぅ…。
まぁ、今回はベンチマークでハチャメチャに負荷をかけるような状況ですから、ずっと性能が出ない。みたいな話じゃあない。MacBook Airを選ぶユーザーだって、そんな働かせ方はしなそうですけどねー。
でも、僕はPCクーラー台を用意しておこうと思います。念の為。保険ね、保険。
