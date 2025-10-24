『酒のツマミ』番組冒頭でテロップ「今週の放送は予定を変更」 コスプレ企画→過去回に急きょ差し替え
フジテレビのバラエティー番組『酒のツマミになる話』（毎週金曜 後9：58）が24日、放送され、番組冒頭に急きょ放送内容を差し替たことにテロップが流された。
【写真】24日放送で披露されるはずだったえなこのコスプレ
17日放送の本編後に明かされた次回予告には「ハロウィーンパーティー開催」と題して、えなこ、奥田修二（ガクテンソク）、田渕章裕（ちょんまげラーメン）、中島知子、松丸亮吾らゲスト陣が仮装して登場。またMCの千鳥・大悟は、松本人志を想起させるコスプレ姿を公開していた。
放送前の電子番組表では「放送内容を変更してお送りします」と記載されており、番組冒頭では「今週の放送は予定を変更して3月14日の放送回でお楽しみください！」というテロップが流れ、本編に移った。
オリコンニュースの取材に、同局は「詳細については回答を差し控えさせていただきますが、番組を楽しみにしていた皆様にはご迷惑をおかけして申し訳ございません」とコメントした。
