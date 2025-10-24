&TEAM K・JO、一部活動への不参加を発表「やむを得ない個人活動の都合」【報告全文】
9人組グローバルグループ・&TEAMのKとJOが、一部スケジュールに不参加となることが24日、公式ファンコミュニティ「Weverse」を通じ、発表された。
【写真】ブラックコーデでクールな&TEAMのEJ・K・JO ソロカットも
&TEAMが所属する「YX LABELS」は「&TEAM K・JOの今後の活動に関するお知らせ」と題し、文書を掲載。「現在予定されているKR 1st Mini Albumの活動を含む、2025年11月中旬から2026年2月までの一部スケジュールにおいて、KとJOがやむを得ない個人活動の都合により参加が難しい場合がございます。LUNEの皆様にはご理解を賜りますようお願い申し上げます」と報告した。
続けて「KとJOはグループ活動への変わらぬ愛情と強い意志を持っており、可能な限りグループでのスケジュールに参加し、LUNE（※E＝アキュート・アクセントを付したもの）の皆様とお会いできるよう努めてまいります。今回の個人活動は、メンバーそれぞれ、そして&TEAMの更なる成長のための重要な過程になると信じております」とし、「弊社は今後も、&TEAMメンバー全員が様々な分野で活躍し、LUNEの皆様により良い姿をお見せできるよう、全力でサポートしてまいります。メンバーの新たな挑戦に、引き続き温かいご声援をお願いいたします」と伝えた。
&TEAMは『&AUDITION - The Howling -』を経て2022年12月にDebut EP『First Howling：ME』でデビューしたEJ、FUMA、K、NICHOLAS、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKIによる9人組グループ。BTSらグローバルに活躍するアーティストを擁するHYBE MUSIC GROUPのひとつ「YX LABELS」が手がける。
2025年10月25日と26日には、自身最大規模の会場である「さいたまスーパーアリーナ」にて、アンコール公演を開催する。28日には韓国1stミニアルバム『Back to Life』をリリースし、韓国デビューする。
【報告全文】
こんにちは、YX LABELSです。
いつも&TEAMに大きな愛と温かい応援を送ってくださるLUNEの皆様に心より感謝申し上げます。
&TEAMの今後の活動計画についてご案内いたします。
現在予定されているKR 1st Mini Albumの活動を含む、2025年11月中旬から2026年2月までの一部スケジュールにおいて、KとJOがやむを得ない個人活動の都合により参加が難しい場合がございます。LUNEの皆様にはご理解を賜りますようお願い申し上げます。
KとJOはグループ活動への変わらぬ愛情と強い意志を持っており、可能な限りグループでのスケジュールに参加し、LUNEの皆様とお会いできるよう努めてまいります。今回の個人活動は、メンバーそれぞれ、そして&TEAMの更なる成長のための重要な過程になると信じております。
弊社は今後も、&TEAMメンバー全員が様々な分野で活躍し、LUNEの皆様により良い姿をお見せできるよう、全力でサポートしてまいります。メンバーの新たな挑戦に、引き続き温かいご声援をお願いいたします。
【写真】ブラックコーデでクールな&TEAMのEJ・K・JO ソロカットも
&TEAMが所属する「YX LABELS」は「&TEAM K・JOの今後の活動に関するお知らせ」と題し、文書を掲載。「現在予定されているKR 1st Mini Albumの活動を含む、2025年11月中旬から2026年2月までの一部スケジュールにおいて、KとJOがやむを得ない個人活動の都合により参加が難しい場合がございます。LUNEの皆様にはご理解を賜りますようお願い申し上げます」と報告した。
&TEAMは『&AUDITION - The Howling -』を経て2022年12月にDebut EP『First Howling：ME』でデビューしたEJ、FUMA、K、NICHOLAS、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKIによる9人組グループ。BTSらグローバルに活躍するアーティストを擁するHYBE MUSIC GROUPのひとつ「YX LABELS」が手がける。
2025年10月25日と26日には、自身最大規模の会場である「さいたまスーパーアリーナ」にて、アンコール公演を開催する。28日には韓国1stミニアルバム『Back to Life』をリリースし、韓国デビューする。
【報告全文】
こんにちは、YX LABELSです。
いつも&TEAMに大きな愛と温かい応援を送ってくださるLUNEの皆様に心より感謝申し上げます。
&TEAMの今後の活動計画についてご案内いたします。
現在予定されているKR 1st Mini Albumの活動を含む、2025年11月中旬から2026年2月までの一部スケジュールにおいて、KとJOがやむを得ない個人活動の都合により参加が難しい場合がございます。LUNEの皆様にはご理解を賜りますようお願い申し上げます。
KとJOはグループ活動への変わらぬ愛情と強い意志を持っており、可能な限りグループでのスケジュールに参加し、LUNEの皆様とお会いできるよう努めてまいります。今回の個人活動は、メンバーそれぞれ、そして&TEAMの更なる成長のための重要な過程になると信じております。
弊社は今後も、&TEAMメンバー全員が様々な分野で活躍し、LUNEの皆様により良い姿をお見せできるよう、全力でサポートしてまいります。メンバーの新たな挑戦に、引き続き温かいご声援をお願いいたします。