「団四郎改め三代目露の五郎襲名披露公演」が24日、大阪・国立文楽劇場であり、五郎は「師匠の名前に恥じないよう頑張りたい」と意気込みを語った。

三代目露の五郎は77年に二代目露の五郎（後の二代目露の五郎兵衛）に入門。落語だけでなく、百面相や上方にわかなど多才な芸でファンを魅了。70歳の古希を機に、大名跡襲名の運びとなった。

冒頭の口上には桂福団治、桂文枝、柳家さん喬、笑福亭仁智、桂米団治、露の都の豪華メンバーが登壇。「うれしかったですね。持ち上げられたり、落とされたり。ツッコみたくなりました」と五郎は苦笑い。「温かい言葉、感謝だけです」と頭を下げた。

襲名披露の後見人を務めた福団治は「私は先代の五郎師匠のウチに居候してたことがあります。名前が蘇るのは非常にうれしい」と目を細めた。文枝は三代目五郎について「最初会った時、私より年上だと思ってた」と明かし「おもしろい人、よう分からん人です」と紹介した。

上方落語協会会長の仁智は「コツコツ努力して今日に至る。性格はほっこり、にこやかで柔和。つかみどころのない摩訶不思議な人です」と笑いを誘い、「先代五郎師匠も多才でした。大きな看板をさらに大きくしてもらいたい」とエールを贈った。

落語協会会長として来阪したさん喬は「先代の五郎師匠もたいへん喜んでおられるでしょう」と祝辞。先代五郎と仲が良かった人間国宝・桂米朝さんの長男・米団治は自身が小学2年の頃に寿司屋で2人に挟まれて寿司を食べた思い出話を披露。「名跡をますます大きくしてもらいたい」と語った。

最後に露の一門を代表して都があいさつ。「（先代）五郎師匠の生き方、芸をすべて見てきました。偉大で、いとしくて、大切な名前。師匠が亡くなって寂しかった。団四郎君がなりたい、なりたい、なりたいと思って五郎に。精進していくことと思います。三代目五郎から目を離さないで応援してやってください。でないと、頑張らないから」と弟弟子を叱咤激励した。

この日は大トリで「猫の災難」を演じた。「師匠がずっとやってたネタ。私もお酒が大好きだし」。ただ、この日のために9月から禁酒して体調を整えてきた。「打ち上げが楽しみ。やっとビールが飲めます」とニンマリだ。襲名披露のちょうど150日を切ってから人間ドックに行き検査。「150日切ったところで身長も149・8センチと150センチを切ってしまいました」とマクラで客席を笑わせた。

公演後の会見で「うれしさ半分、不安半分。これからが大変です。不安が楽しい思い出になるように」と気を引き締めた五郎。名前の重みは「ものすごくある。私の信条通り、コツコツとやります」とマイペースで高みを目指す。今後は過去に独演会で1度だけ披露した「雪の子守歌」に再度チャレンジするのが目標。師匠の二代目露の五郎が85年に「文化庁芸術祭賞」を受賞した新作ネタ。「近々、必ずかけます」と気合いを込めた。