タレントの指原莉乃（32）がプロデュースする女性アイドルグループ「＝LOVE（イコールラブ）」が24日、テレビ朝日「MUSIC STATION」（金曜後9・00）に生出演し、今話題の「超特急逃走中」と「ラブソングに襲われる」のスペシャルメドレーを披露した。

今年2月にリリースした「とくべチュ、して」が、サブスクリプション（定額聴き放題）で累計8500万回再生を突破し、さらにTikTokでの総再生回数でも19億5000万回再生を突破するなど、多方面でバイラルヒットを記録中のイコラブ。「超特急逃走中」は、TikTokにて「体感チャレンジ」で大バズリ中で、今年2月の配信スタートから徐々に火が付き、サブスクリプション累計は間もなく2000万回を突破する勢いで人気が高まっている。また新曲「ラブソングに襲われる」は、8日に19枚目シングル表題曲として発売され、オリコン週間シングルチャート及びビルボードジャパントップシングルスセールスともに自己最高初週売上を更新し、見事1位を獲得、さらにCDセールスも現在累計40万枚を突破し、サブスクリプションにおいても自身最速となる約1カ月半で累計2000万回を突破するなど、今まさに人気絶頂の楽曲で、SNSでも大きな盛り上がりを見せた。

なお、放送後の24日午後10時からは「ラブソングに襲われる」リリースを記念してリスパ映像生配信を開催。参加することで、より楽曲を楽しむことができそうだ。

また、グループは現在、史上最大動員数となる＝LOVE8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」を開催中で、今後は11月1、2日に千葉県・LaLa arena TOKYO−BAY、11月15、16日に愛知県・IGアリーナ、11月22、23日に北海道・北海きたえーる、12月23、24日に大阪府・大阪城ホールと4都市8公演の開催を控えている。勢いが加速する＝LOVEに今後も注目だ。